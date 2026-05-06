Ministar finansija Siniša Mali oštro je odgovorio potpredsedniku SSP-a Dušanu Nikeziću nakon njegovih kritika na račun ekonomske politike države, poručivši da opozicija ne može da podnese uspehe Srbije i bolje rezultate od očekivanih.

Mali je na svom Fejsbuk nalogu naveo da svaki put kada se Nikezić oglasi, razlog bude neki uspeh Srbije koji, kako kaže, opozicija ne može da prihvati.

– Čim čujem da se Dušan Nikezić oglasio, jasno mi je da je povod neki uspeh Srbije koji on prirodno ne može da podnese – napisao je Mali.

„Govori o dugu, a upravo je on zaduživao Srbiju“

Ministar finansija posebno je kritikovao Nikezića zbog komentara o državnom zaduživanju, podsećajući da je upravo bivša vlast, prema njegovim rečima, zemlju zaduživala po visokim stopama i to bez globalnih kriza kakve danas postoje.

– Najveća ironija je kada govori o zaduživanju čovek koji je bio deo vlasti koja je po najvećim stopama zaduživala Srbiju, dok je pola miliona ljudi ostalo bez posla – naveo je Mali.

On je optužio bivšu vlast da joj tada nije bio važan život građana, već samo „punjenje sopstvenih džepova“.

Objašnjenje o novom zaduživanju

Mali je odbacio tvrdnje da se Srbija neodgovorno zadužuje i objasnio da se deo novca koristi za prevremenu otplatu ranijih obveznica.

– Jednom milijardom evra prevremeno otplaćujemo obveznicu koja dospeva naredne godine, dok preostale dve milijarde ulažemo u zelene i druge razvojne projekte – naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, upravo takva politika omogućava dalji privredni rast, nova ulaganja, više plata i penzija.

Kredit iz UAE i „finansijski jastuci“

Ministar finansija istakao je i da su uslovi refinansiranja kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata veoma povoljni i da je potpuno racionalno produžiti obavezu umesto momentalne otplate.

– Gledamo šta je najbolji interes Srbije, a ne lični interes pojedinaca – poručio je Mali.

Dodao je i da Srbija trenutno raspolaže dovoljnim fiskalnim i monetarnim rezervama, što je, kako kaže, potvrdila i Misija Međunarodnog monetarnog fonda.

„MMF pohvalio rezultate Srbije“

Mali je naglasio da Srbija vodi odgovornu fiskalnu politiku i da je nivo javnog duga daleko niži od proseka evrozone.

Prema njegovim rečima, projekcija javnog duga Srbije za kraj godine iznosi 44,5 odsto BDP-a, dok se dug evrozone kreće oko 89 procenata.

– Vodimo ispravnu ekonomsku politiku, čije rezultate je pohvalio i MMF – rekao je Mali.

On je podsetio da je budžetski deficit manji od planiranog i da Srbija beleži bolje ekonomske rezultate od očekivanih.

Rast BDP-a iznad očekivanja

Mali je otkrio da fleš procena rasta BDP-a u prvom kvartalu 2026. godine iznosi tri odsto, što je više od prvobitno planiranih 2,6 procenata.

Kako je naveo, upravo su ti rezultati bili jedna od glavnih tema razgovora sa MMF-om.

– Ne brinite vi za budžet države i kasu građana. Ozbiljno i odgovorno radimo svoj posao, podižemo plate i penzije i radimo sve suprotno od onoga što ste vi radili – poručio je Mali Nikeziću.