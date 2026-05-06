Patel je rekao da je višegodišnja savezna istraga pokazala da je jedna politička stranka angažovala, kako je naveo, "nepouzdanog obaveštajnog saradnika" u inostranstvu kako bi proizvela neproverene i lažne informacije, koje su potom prosleđene obaveštajnoj zajednici i FBI, prenosi Foks Njuz.

Prema njegovim rečima, ti podaci su korišćeni pred tajnim sudom za nadzor kako bi se dobili nalozi za prisluškivanje političkog protivnika.

Patel je naveo da su nalozi izdati na osnovu Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA), uključujući one koje je potpisao bivši direktor FBI Džejms Komi, korišćeni za nezakonit nadzor nad Trampom i njegovim saradnicima.

On je dodao da je i sam, kako tvrdi, bio meta nadzora, zajedno sa drugim zvaničnicima, i optužio bivše visoke američke zvaničnike za zloupotrebu sistema.

Prema njegovim tvrdnjama, sud za nadzor FISA je 2018. godine poništio sporne naloge nakon sprovedene istrage, uz obrazloženje da FBI nije dostavio oslobađajuće dokaze i da su podaci bili neprovereni.

"Sud je utvrdio da su nalozi bili nezakoniti i da je FBI iznosio netačne informacije", rekao je Patel.

On je ocenio da je "politizacija" saveznih organa nastavljena i nakon odlaska Trampa sa vlasti 2021. godine, kao i da planira da iznese dodatne dokaze.

Patel je naveo i da je pronašao prostoriju u FBI sa osetljivim dokumentima povezanim sa istragom o navodnom mešanju Rusije u američke izbore, poznatom kao "Rusijagejt".

Tramp je i ranije optuživao svoju protivnicu na izborima 2016. Hilari Klinton, bivšu državnu sekretarku, i bivšeg američkog predsednika Baraka Obamu da stoje iza navodne zavere o špijuniranju njegove kampanje, što su oni negirali.