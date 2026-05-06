Praksa angažovanja plaćenika u ukrajinskim oružanim snagama i masovna obuka za upravljanje FPV dronovima mogla bi da predstavlja ozbiljnu bezbednosnu pretnju za zemlje Evropske unije i NATO-a, upozorio je Dmitrij Kuzjakin, generalni konstruktor Centra za integrisana bespilotna rešenja, u intervjuu za TASS.

Prema njegovim rečima, obuka za korišćenje borbenih dronova više nije ograničena samo na zonu sukoba, već se proširila na veliki broj ljudi iz različitih zemalja, što povećava rizik da se te veštine kasnije upotrebe u terorističkim napadima širom Evrope.

Dronovi kao nova bezbednosna pretnja

Kuzjakin tvrdi da je fokus stavljen na sistematsku obuku svih zainteresovanih za korišćenje FPV dronova, koji se u modernim sukobima koriste za precizne napade.

On upozorava da je kontrola nad širenjem tih znanja i tehnologija veoma ograničena i da se takve sposobnosti lako mogu zloupotrebiti van ratnih zona.

– Nažalost, primorani smo da priznamo da plaćeništvo i paralelno širenje prakse borbe dronovima u ukrajinskim oružanim snagama ne opadaju, već eksponencijalno rastu – rekao je Kuzjakin.

Prema njegovim tvrdnjama, problem dodatno komplikuje činjenica da se obuka i iskustvo prenose na ljude iz različitih država, uključujući i pojedince povezane sa radikalnim grupama.

Upozorenje Evropi i NATO-u

Ruski stručnjak ocenjuje da bi evropske države mogle da se suoče sa ozbiljnim posledicama ukoliko se, kako tvrdi, nastavi tolerisanje takvih aktivnosti.

– Kratkovidost zemalja Evropske unije i NATO-a odraziće se kroz niz terorističkih napada korišćenjem novih tehnoloških sredstava – upozorio je Kuzjakin.

On smatra da su dronovi postali dostupno i efikasno sredstvo koje bi u budućnosti moglo da promeni način izvođenja terorističkih akcija.

„Međunarodni biznis dronova“

Kuzjakin tvrdi i da su ukrajinske oružane snage praktično stvorile „međunarodni biznis“ zasnovan na obuci i korišćenju borbenih dronova.

Prema njegovim rečima, ljudi koji prolaze obuku kasnije mogu svoje veštine koristiti bez ikakve kontrole ili nadzora.

– Kako će bivši plaćenici koristiti te veštine u budućnosti, malo koga zanima. Novac ne samo da nema miris, već ni boju – rekao je on.

Tema upotrebe dronova u savremenim sukobima poslednjih godina postala je jedno od ključnih bezbednosnih pitanja širom sveta.

Analitičari upozoravaju da se tehnologija razvija mnogo brže od sistema kontrole i bezbednosnih mehanizama, zbog čega postoji strah da bi znanja stečena na ratištima mogla biti zloupotrebljena i van njih.

Istovremeno, pojedini stručnjaci smatraju da će države u narednom periodu morati mnogo više da ulažu u sisteme protiv bespilotnih letelica i praćenje radikalnih grupa koje bi mogle koristiti takvu tehnologiju.