Američki predsednik Donald Tramp se u novoj objavi na svojoj mreži Trut Soušal žestoko obrušio na nemačkog kancelara Fridriha Merca.



Nastavak je to Trampovog okršaja sa Mercom koji je započeo nakon što je nemački kancelar izjavio da Iran ponižava SAD odugovlačenjem pregovora u kontekstu rata između SAD i Izraela protiv Irana.



Tramp je reagovao oštro, poručivši da Merc "misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje" i dodao da "ne zna o čemu govori". Dan kasnije, na društvenoj mreži Trut Soušal napisao je da Vašington razmatra smanjenje broja američkih vojnika u Nemačkoj.

"Nemački kancelar trebalo bi više vremena da posveti okončanju rata između Rusije i Ukrajine (u čemu je bio potpuno neefikasan!) i sređivanju svoje razvaljene države, posebno migracija i energetike, a manje da se meša u one koji uklanjaju iransku nuklearnu pretnju i time čine svet, uključujući Nemačku, sigurnijim mestom! Predsednik DJT", napisao je Tramp.

Ranija izjava Merca

Nemački kancelar Fridrih Merc u Minsteru je gotovo celo obraćanje posvetio naglašavanju savezništva sa SAD i jedinstva NATO, očigledno time odgovorivši na zaoštravanje odnosa iz Vašingtona.Bez direktnog pominjanja Donalda Trampa, jasno je poručio da Nemačka ne dovodi u pitanje transatlantski odnos. Istakao je da se Berlin vodi "jasnim kompasom" usmerenim na NATO i pouzdano partnerstvo sa SAD te da Nemačka deluje "rame uz rame" sa saveznicima, uz bliski i poverljivi kontakt sa Vašingtonom.

U istom kontekstu naglasio je važnost reforme Bundesvera, poručivši da nemačka vojska mora biti spremna za brzu reakciju, ali i dugoročne bezbednosne izazove. Kao znak kontinuiteta saradnje naveo je i nedavnu posetu visokog američkog vojnog komandanta istoj bazi.