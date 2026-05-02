Američki predsednik Donald Tramp je već zapretio da će povući američke trupe iz zemlje nakon što je kancelar Fridrih Merc izjavio da Iran "ponižava" SAD.

Merc je u govoru u ponedeljak sugerisao da SAD nisu dovoljno razmislile o strategiji izlaska iz rata.

Tramp je odgovorio rekavši da Merc "radi užasan posao" sa svojom zemljom i da bi trebalo da provodi "manje vremena mešajući se" u napore SAD da se izbore sa "iranskom nuklearnom pretnjom".

Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, izjavio je glavni portparol Pentagona, Šon Parnel.

Više od polovine od nešto više od 68.000 aktivnih vojnika koje SAD imaju stacionirano u Evropi nalazi se u Nemačkoj, pokazuju podaci Centra za podatke o vojnoj snazi SAD.