“I dalje sam uveren da su Amerikanci najvažniji partner za nas u Severnoatlantskoj alijansi“, rekao je Merc u intervjuu za javni servis ARD, koji će biti emitovan kasnije danas.

Na pitanje da li planovi SAD da smanje prisustvo svojih vojnika u Nemačkoj imaju bilo kakve veze sa sporom između dvojice lidera oko Trampove strategije u Iranu, Merc je odgovorio da to nije ni na koji način povezano, preneo je Rojters.

Tramp je krajem aprila objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj.

On je izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.

Tramp je na društvenim mrežama naveo da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD, ističući da je postojeće razmeštanje deo šire NATO strategije odbrane evropskog kontinenta.

(Tanjug)