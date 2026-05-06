Najmanje dve osobe su poginule, dok su još dve povređene u pucnjavi koja se dogodila u školi u gradu Rio Branko na severozapadu Brazila, nakon što je trinaestogodišnji učenik otvorio vatru u školskom hodniku.

Prema informacijama lokalnih vlasti, maloletni napadač je ispalio više hitaca u delu škole koji vodi prema upravi, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima.

Policija je ubrzo nakon napada uhapsila osumnjičenog učenika, koji se, prema navodima istrage, sam predao nakon pucnjave.

Učenici bežali preko zidova i krova

Svedoci opisuju dramatične scene koje su usledile nakon prvih pucnjeva.

Učenici su u panici pokušavali da pobegnu iz zgrade, dok su pojedini preskakali visoke zidove škole kako bi se spasli.

Drugi su se, prema iskazima očevidaca, popeli na krov škole u pokušaju da pobegnu od napadača.

Među povređenima je i jedanaestogodišnja devojčica koja je zadobila prostrelnu ranu noge i hitno je prevezena u bolnicu.

Uhapšen i očuh napadača

Policija je privela i očuha osumnjičenog, koji je vlasnik pištolja kalibra .380 korišćenog tokom napada.

Istražitelji sada proveravaju kako je maloletnik došao do oružja, kao i da li su još neki učenici znali za plan napada ili pomagali u njegovoj pripremi.

Prema navodima policije, identifikovano je više učenika koji bi mogli imati informacije o incidentu.

Brazil sve češće potresaju napadi u školama

Vlasti države Akre saopštile su da će porodicama žrtava biti pružena pomoć, dok će učenici i zaposleni dobiti psihološku podršku nakon tragedije.

Nastava u svim školama u državi Akre obustavljena je na tri dana.

Brazil se poslednjih godina suočava sa sve većim brojem nasilnih incidenata u školama.

U septembru 2025. godine u državi Seara ubijena su dva tinejdžera, dok je više učenika ranjeno u školskom napadu.

U oktobru 2023. godine sedamnaestogodišnji učenik ubijen je u pucnjavi u školi u Sao Paulu, dok je ranije iste godine napadač u vrtiću u državi Santa Katarina ubio četvoro dece uzrasta između tri i sedam godina.

Nova tragedija ponovo je otvorila pitanje bezbednosti u brazilskim školama i dostupnosti oružja maloletnicima.

Stručnjaci upozoravaju da je nasilje među mladima u porastu i da su škole sve češće mesta ozbiljnih incidenata, što izaziva zabrinutost širom zemlje.

Istraga će utvrditi motive napada, ali već sada je jasno da će ovaj događaj ostaviti duboke posledice na učenike, porodice žrtava i lokalnu zajednicu.