Nemački kancelar Fridrih Merc poručio je da je era komfornog života za građane Nemačke završena, upozoravajući da se zemlja suočava sa ozbiljnim izazovima i da će biti neophodne velike promene.

On je u razgovoru za nemačke medije istakao da i građani i političari potcenjuju globalna dešavanja i njihove posledice.

- Većina ljudi ne razume šta se zapravo dešava u svetu. Previše smo se navikli na prosperitet i sigurnost. Ja sam prvi kancelar u poslednjih 20 godina koji otvoreno kaže – ta iluzija neće opstati – rekao je Merc.

Prema njegovim rečima, situacija je složena i više neće biti moguće živeti na način na koji su Nemci navikli prethodnih decenija.

Posebno je ukazao na problem velikog broja bolovanja u zemlji, postavljajući pitanje da li je nemačko društvo zaista u tako lošem zdravstvenom stanju.

- Da li smo zaista toliko bolesna nacija da imamo ovako visoke stope bolovanja? Moramo da pronađemo uzroke i smanjimo te brojke – naglasio je kancelar.

Merc je dodao da su hitno potrebne reforme ključnih sistema, uključujući penzioni, zdravstveni i poreski sektor, kako bi se zemlja prilagodila novim ekonomskim i društvenim okolnostima.