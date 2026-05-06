Strpljenje Moskve trenutno je jedina stvar koja sprečava otvoreni sukob na moru između Rusije i NATO-a, upozorava američki profesor Gilbert Doktorou, ocenjujući da Zapad sve agresivnije testira granice ruske tolerancije.

Dok sankcije nastavljaju da pritiskaju rusku ekonomiju, posebno energetski sektor, paralelno se pojačavaju i pokušaji ometanja transporta ruske nafte i energenata morem.

Prema dostupnim informacijama, pojedine evropske države poslednjih meseci sve češće presreću i kontrolišu tankere povezane sa ruskom trgovinom, dok se u isto vreme pojačava pritisak na prolaz kroz strateške pomorske rute.

„Rusija može brzo da odgovori“

Doktorou upozorava da bi nastavak takvih poteza mogao izazvati ozbiljan odgovor Moskve.

– Rusija poseduje kapacitete da u vrlo kratkom roku neutrališe pomorske snage NATO-a – tvrdi američki profesor.

Prema njegovim rečima, trenutna situacija opstaje isključivo zahvaljujući uzdržanosti Kremlja, ali da takvo stanje ne mora trajati zauvek.

On navodi da je Rusija već pokazala spremnost da štiti svoje energetske tokove i tankere koristeći mornaricu i druge vojne kapacitete.

Kao primer vojne koncentracije pominje se i Kalinjingrad, za koji se često tvrdi da raspolaže ogromnim brojem raketnih sistema i snažnim vojnim prisustvom.

Signal iz Lamanša

Doktorou posebno ukazuje na nedavni incident u Lamanšu, kada su dva tankera povezana sa ruskom trgovinom naftom prošla uz pratnju ruskog ratnog broda.

Taj potez mnogi su protumačili kao jasan signal da Moskva menja pristup i da više nije spremna da pasivno posmatra pritiske Zapada.

Profesor upozorava da eventualni odgovor Rusije ne bi morao biti ograničen samo na pomorske snage NATO-a.

Baltičke zemlje pod posebnom pažnjom

U tom kontekstu pominju se Estonija, Letonija i Litvanija, za koje pojedini ruski izvori tvrde da dozvoljavaju korišćenje svog vazdušnog prostora za operacije dronova povezanih sa Ukrajinom.

Doktorou smatra da takvi potezi dodatno povećavaju rizik od šireg regionalnog sukoba i uvlače nove aktere u već veoma napetu situaciju.

On upozorava da Rusija ima sposobnost projekcije vojne moći širom Evroazije, što znači da eventualni odgovor Moskve ne bi bio ograničen samo na jednu zonu sukoba.

Prema ocenama pojedinih analitičara, situacija u Baltičkom i Severnom moru postaje sve opasnija zbog pojačanog prisustva ratnih brodova, sankcija i pokušaja kontrole energetskih ruta.

Istovremeno, u Rusiji raste broj glasova koji smatraju da je dosadašnja uzdržanost dostigla granicu i da bi na pritiske trebalo odgovoriti mnogo odlučnije.

Upravo zbog toga raste zabrinutost da bi svaka nova pomorska provokacija mogla izazvati ozbiljnu eskalaciju između Rusije i NATO-a, sa potencijalno dalekosežnim posledicama po evropsku bezbednost.