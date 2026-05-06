Iranski vazdušni udari oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata ili komada opreme na vojnim lokacijama SAD širom Bliskog istoka od početka rata, pogodivši hangare, kasarne, skladišta goriva, vazduhoplove i ključnu radarsku, komunikacionu i protivvazdušno-odbrambenu opremu, pokazuje analiza satelitskih snimaka Vašington posta. Obim razaranja daleko je veći od onoga što je američka vlada javno признала ili što je ranije objavljeno.

Pretnja vazdušnim napadima učinila je neke američke baze u regionu previše opasnim za normalno popunjavanje osobljem, a komandanti su većinu osoblja premestili sa tih lokacija van dometa iranskog oružja na početku rata, saopštili su zvaničnici.

Od početka rata 28. februara, sedam vojnika poginulo je u napadima na američke objekte u regionu — šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji — a više od 400 vojnika zadobilo je povrede do kraja aprila, saopštila je američka vojska. Iako se većina ranjenih vratila dužnosti u roku od nekoliko dana, najmanje 12 zadobilo je povrede koje su vojni zvaničnici klasifikovali kao teške, naveli su američki zvaničnici koji su, između ostalih, govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja.

Satelitski snimci Bliskog istoka trenutno su neobično teško dostupni. Dva od najvećih komercijalnih provajdera, Vantor i Planet, udovoljili su zahtevima američke vlade — svog najvećeg klijenta — da ograniče, odlože ili na neodređeno vreme zadrže objavljivanje snimaka regiona dok rat traje, čime je procena iranskih uzvratnih udara otežana ili onemogućena. Ta ograničenja stupila su na snagu manje od dve nedelje od početka rata.

Iranske državne i polu-državne novinske agencije, međutim, od samog početka redovno objavljuju satelitske snimke visoke rezolucije na svojim profilima na društvenim mrežama, tvrdeći da dokumentuju štetu na američkim lokacijama.

Za ovu analizu — jednu od prvih sveobuhvatnih javnih prikaza štete na američkim objektima u regionu — Vašington post pregledao je više od 100 satelitskih snimaka visoke rezolucije koje je objavila iranska strana. Post je potvrdio autentičnost 109 od tih snimaka upoređivanjem sa snimcima niže rezolucije iz satelitskog sistema Evropske unije, Kopernikus, kao i sa snimcima visoke rezolucije kompanije Planet tamo gde su bili dostupni. Post je iz analize štete isključio 19 iranskih snimaka jer su poređenja sa snimcima sistema Kopernikus bila neubedljiva. Nije utvrđeno da je ijedan iranski snimak bio manipulisan.

Devet rezervoara goriva na vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu oštećeno je. Iranski državni mediji objavili su snimke sa napomenama, a Post je koristio snimke kompanije Planet kako bi potvrdio štetu.

U posebnoj pretrazi snimaka kompanije Planet, novinari Posta pronašli su 10 oštećenih ili uništenih objekata koji nisu bili dokumentovani na snimcima koje je objavila iranska strana. Ukupno, Post je pronašao 217 objekata i 11 komada opreme koji su oštećeni ili uništeni na 15 vojnih lokacija SAD u regionu.

Stručnjaci koji su pregledali analizu Posta rekli su da šteta na lokacijama ukazuje na to da je američka vojska potcenila iransku sposobnost preciznog gađanja, da se nije dovoljno prilagodila modernom ratovanju dronovima i da je neke baze ostavila nedovoljno zaštićenima.

„Iranski napadi bili su precizni. Nema nasumičnih kratera koji bi ukazivali na promašaje", rekao je Mark Kensijan, viši savetnik Centra za strateške i međunarodne studije i penzionisani pukovnik Marinačkog korpusa, koji je pregledao iranske snimke na zahtev Posta. Post je ranije otkrio kako je Rusija pružila Iranu obaveštajne podatke radi gađanja američkih snaga.

Deo štete možda je nastao nakon što su američki vojnici već napustili baze, čime zaštita tih objekata postaje manje vitalna. Kensijan i drugi stručnjaci rekli su da ne smatraju da su napadi značajno ograničili sposobnost američke vojske da vodi vazdušnu kampanju protiv Irana.

Centralna komanda SAD, koja je nadležna za Bliski istok, odbila je da se izjasni o detaljnom pregledu nalaza Posta. Vojni portparol osporio je karakterizaciju stručnjaka da je šteta na bazama obimna ili dokaz propusta, navodeći da su procene razaranja složene i da u nekim slučajevima mogu biti obmanjujuće, ali je odbio da navede pojedinosti.

"Vojni rukovodioci biće u mogućnosti da pruže potpuniji kontekst iranskih napada nakon završetka sukoba", rekao je portparol.

Šteta

U prvim nedeljama rata, nekoliko medija objavilo je preglede štete, uključujući Njujork tajms, koji je utvrdio napade na 14 vojnih lokacija SAD ili instalacija protivvazdušne odbrane. Krajem aprila, NBC njuz izvestio je da je iranski avion bombardovao američku bazu u Kuvajtu — prvi put u godinama da je neprijateljev borbeni avion napao američku bazu — i pozvao se na istraživanje koje, prema navodima, pokazuje da je Iran napao 100 ciljeva na 11 baza. CNN je prošle nedelje izvestio da je oštećeno 16 američkih instalacija.

Međutim, analiza Posta — zasnovana na snimcima od početka rata do 14. aprila — otkriva da su na tim lokacijama pogođeni brojni dodatni ciljevi; reč je o objektima koje pretežno koristi američka vojska, ali koji se dele sa vojnim snagama i saveznicima zemalja domaćina.

Snimci pokazuju da su vazdušni udari oštetili ili uništili objekte koji izgledaju kao brojne kasarne, hangari ili skladišta na više od polovine američkih baza koje je Post pregledao.

„Iranci su namerno gađali stambene objekte na više lokacija s ciljem nanošenja masovnih žrtava", rekao je Vilijam Gudhaind, istraživač projekta otvorenog pristupa Contested Ground, koji je pregledao snimke. „Nije u pitanju samo oprema, skladišta goriva i infrastruktura vazdušnih baza — pod udarom su i meke mete, kao što su teretane, menze i stambeni objekti."

Post je takođe utvrdio da su napadi pogodili satelitski komunikacioni čvor na vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru, opremu raketnog sistema protivvazdušne odbrane Patriot na vazduhoplovnim bazama Rifa i Isa u Bahreinu i na vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu, satelitsku antenu na Bazi pomorske podrške Bahrein — koja služi kao sedište 5. flote SAD — elektranu u Kampu Biring u Kuvajtu i pet lokacija sa rezervoarima za skladištenje goriva na tri baze.

Iranski snimci takođe su dokumentovali ranije objavljeno oštećenje ili uništenje radomskih kupola u Kampu Aridžan i na vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i u sedištu 5. flote; radare i opremu raketnog sistema protivvazdušne odbrane THAAD na vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu i na dve lokacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima; drugi satelitski komunikacioni čvor na vazduhoplovnoj bazi Al Udeid, te komandni avion E-3 Sentri i tanker za dopunu goriva u vazduhu na vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji.

Više od polovine ukupne štete koju je Post dokumentovao nastalo je u sedištu 5. flote i na tri baze u Kuvajtu — vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem, Kampu Aridžan i Kampu Biring. Kamp Aridžan regionalno je sedište Kopnene vojske SAD.

Oštećeni objekti

Neke persijskozalivske nacije odbile su da dozvole američkoj vojsci da izvodi napadne operacije sa svojih baza. Američki zvaničnik rekao je da su baze u Bahreinu i Kuvajtu bile među najteže pogođenima, moguće zato što su dopustile napade sa svoje teritorije, uključujući upotrebu raketnih sistema visoke pokretljivosti HIMARS koji mogu ispaljivati rakete na dometu većem od 500 kilometara.

Analiza Posta predstavlja samo delimičan popis štete zasnovan na dostupnim satelitskim snimcima.

Deo štete mogao bi biti posledica američkih odluka ili namerne obmane, rekao je Kensijan. Kako bi sačuvali vredne interceptore, američke snage mogu odlučiti da dopuste udar dolazne rakete ako se čini verovatnim da će pogoditi manje važan cilj, rekao je, a takođe je moguće da su komandanti nastojali da prevare iranske snage prikazujući napuštene lokacije baza kao da su i dalje zaposednute.

Izmenjeno bojno polje

Stručnjaci su rekli da je ranjivost vojnih lokacija na iranske napade verovatno posledica brojnih faktora.

Najvažniji od njih, prema rečima stručnjaka, jeste to što su iranske snage bile otpornije nego što je Trampova administracija možda anticipirala. Keli Griko, viši saradnik Stimson centra, think-tanka, rekla je da su planovi za uništavanje iranskih raketnih i dronovskih snaga dovoljno brzo — kako bi se sprečilo nanošenje ozbiljne štete — potcenili „dubinu iranskih unapred pozicioniranih obaveštajnih podataka o gađanju fiksne američke infrastrukture".

Griko je rekla da strategija takođe nije uzela u obzir stepen u kom su američka i izraelska protivvazdušna odbrana bile iscrpljene tokom 12-dnevnog sukoba u junu između Irana, Izraela i SAD.

Prema proceni Centra za strateške i međunarodne studije, vojska je između 28. februara i 8. aprila koristila najmanje 190 THAAD interceptora i 1.060 Patriot interceptora, što predstavlja 53 odsto i 43 odsto njihovih predratnih zaliha, respektivno.

Džastin Bronk, viši istraživački saradnik za vazdušnu moć i tehnologiju pri Kraljevskom institutu za ujedinjene službe sa sedištem u Londonu, rekao je da su američka i saveznička protivvazdušna odbrana obavile impresivan posao u presretanju napada, ali „po ogromnoj ceni u pogledu interceptora zemlja-vazduh i raketa vazduh-vazduh".

Pored toga, stručnjaci su rekli da se američka vojska nije dovoljno prilagodila upotrebi dronova za jednosmerne napade, što su, po njihovim rečima, planeri trebali da nauče prateći rat u Ukrajini.

„Iako [dronovi] imaju malo korisno opterećenje — neki od njih nisu naneli veliku štetu — teže ih je presresti i mnogo su precizniji, što ih čini mnogo većom pretnjom za američke snage", rekao je Deker Evelet, istraživački analitičar u Centru za pomorske analize.

Stručnjaci su takođe ukazali na strukturalne izazove, uključujući nedostatak utvrđenih skloništa koja bi mogla da zaštite trupe i opremu na ključnim pozicijama i verovatnim metama.

Na primer, taktički operativni centar u Kuvajtu, u kom je šest američkih vojnika poginulo u napadu iranskog drona početkom marta, pružao je minimalnu zaštitu odozgo ili prikrivanje — što je jedno od nekoliko pitanja koja demokratski zakonodavci istražuju u vezi sa stradanjem.

U jednom slučaju, čini se da je komandni avion E-3 Sentri na vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji bio uništen nakon što je više puta parkiran na istom mestu na nezaštićenoj rulnoj stazi, pokazuju satelitski snimci.

Centralna komanda SAD odbila je da odgovori na pitanja o analizi štete koju su dali stručnjaci.

Napadi na američke baze u regionu naveli su vojne planere da razmatraju nove kompromise, rekao je Maksimilijan Bremer, nestalni saradnik Stimson centra i penzionisani oficir Vazdušnih snaga: povući trupe na bezbednije lokacije i ograničiti njihovu borbenu sposobnost, ili zadržati baze u dosadašnjem stanju i prihvatiti mogućnost budućih žrtava.

Američki zvaničnik rekao je da je šteta u Bazi pomorske podrške „obimna" i da se sedište tamo preselilo u vazduhoplovnu bazu Makdil u Tampi, Florida, gde se nalazi Centralna komanda SAD. Malo je verovatno da će se vojnici, ugovarači ili civilni zaposleni vratiti na bazu „u skorije vreme", rekao je zvaničnik.

Dva druga zvaničnika rekla su da se američke snage možda nikada neće u velikom broju vratiti na regionalne baze, mada konačna odluka još nije doneta.

„Prešli smo iz doba nevidljivosti u doba u kom je čitav bojni prostor providljiv i sve transparentniji", rekao je Bremer. „Osećaj je da bismo trebali biti u ofanzivi, ali definitivno se branimo oko ovih baza."