Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je danas kritikovao nemačkog kancelara Fridriha Merca, poručivši mu da bi trebalo da se više fokusira na okončanje rata između Rusije i Ukrajine, a manje na, kako je naveo, mešanje u napore za suzbijanje "iranske nuklearne pretnje".

"Nemački kancelar bi trebalo da provodi više vremena na okončanju rata Rusija-Ukrajina (u kojem je bio potpuno neefikasan), kao i na popravljanju svoje zemlje, posebno u oblasti imigracije i energetike, a manje vremena na mešanje u napore onih koji rade na uklanjanju iranske nuklearne pretnje, čime se svet, uključujući Nemačku, čini bezbednijim", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Nemački kancelar izjavio je u ponedeljak da ne vidi kakvu strategiju imaju Sjedinjene Američke Države da bi izašle iz rata sa Iranom. Merc je ocenio da je celu američku naciju ponizilo iransko rukovodstvo, a posebno Iranska revolucionarna garda.

U sredu Merc je ponovio da smatra da je rat u Iranu pogrešan i da je to rekao i Trampu tokom poslednje posete.

Sjedinjene Američke Države počele su, zajedno sa Izraelom, vazdušne napada ne Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma.

U sukobu, u kome SAD nisu podržale druge zemlje članice NATO, 8. aprila je na snagu stupilo primirje.