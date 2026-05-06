Par koji je uhvaćen kako se sumnjiče u intimnom činu na zadnjem sedištu vozila u pokretu u Tajlandu je uhapšen. Peruanka, Sintija (42), i njen partner i španije, Ruben (41), optuženi su za burnu aferu pred očima vozača na turističkom ostrvu Puket.

Snimci navodno prikazuju ženu kako čuči u prolazu vozila dok izgleda kao da vrši intimni čin nad muškarcem. Zadnji deo vozila bio je osvetljen jarkim žutim svetlima, što je navodno nepristojno ponašanje učinilo jasno vidljivim drugim učesnicima u saobraćaju.

Policijski službenici iz policijske stanice Patong su potom pronašli par, čiji identitet nije otkriven. Policijski potpukovnik Sučart Čumpusaeng iz stanice Patong rekao je da su paru poništene vize i da će biti proterani.

Rekao je: „Verujemo da je par bio pijan u to vreme. Ali to i dalje nije izgovor. Pili su zajedno i išli su ka okrugu Kamala kada je žena počela da obavlja intimni čin sa muškarcem u tuk-tuk vozilu".

Optužili su ih za zajedničko počinjenje dela koje može izazvati javnu sramotu otkrivanjem njihovih tela, ili za činjenje drugih nepristojnih radnji.

- Međutim, pošto je ovo ponašanje oštetilo turistički imidž Tajlanda i javni moral, Imigracioni biro Puketa ih je odmah deportovao i sprema se da prikupi informacije kako bi ih stavio na crnu listu - dodaju iz policije.

Javni s**** i nepristojnost nose kazne do 5.000 tajlandskih bata prema tajlandskom zakonodavstvu.

