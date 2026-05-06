Ruska državna korporacija „Rosteh“ saopštila je da je razvila novo rešenje za borbu protiv masovnih napada FPV dronova, koji se sve češće koriste kao udarna bespilotna sredstva na savremenim ratištima.

Novi sistem, pod oznakom SERP-FPV, predstavlja unapređenu verziju linije sistema za radioelektronsko protivdejstvo SERP, koju je razvila kompanija „Rosel“.

Kompleks je prvenstveno namenjen zaštiti mobilnih objekata, uključujući vozila i oklopne platforme, gde su brzina raspoređivanja i efikasnost ometanja signala od ključnog značaja.

„Sistem je dizajniran da deluje na najčešće frekvencije upravljanja FPV dronova, uključujući i civilne opsege, i može da generiše usmerene i omnidirekcione smetnje“, navedeno je u saopštenju.

Iz kompanije ističu da sistem može da funkcioniše i u uslovima pojedinačnih napada i tokom grupnih naleta dronova.

SERP-FPV omogućava zaštitu iz svih pravaca zahvaljujući pokrivenosti od 360 stepeni, a može se postaviti na različite mobilne platforme, uključujući oklopna vozila.

Zamenica direktora za razvoj poslovanja kompanije „Vektor“, koja posluje u sastavu „Rosela“, Natalija Koljar, upozorila je da operateri dronova sve češće menjaju radne parametre uređaja i koriste nestandardne frekvencije.

„U takvim slučajevima standardna rešenja radioelektronskog ometanja nisu efikasna. Međutim, SERP ima važnu osobinu – ako se signal nalazi u opsegu našeg sistema, on će i dalje biti potisnut“, rekla je Koljar.

Iz „Rosteha“ navode da je novi sistem odgovor na sve veću upotrebu FPV dronova i rast značaja elektronskog ratovanja u modernim sukobima.

