Žena (39) preminula je u Nemačkoj nakon što ju je pregazio kombijem njen desetogodišnji sin!

Tragedija se dogodila juče popodne, u mestu Alsbah-Henlajn, u južnom Hesenu.

Dečak je pokušao da pomeri vozilo koje je bilo parkirano na privatnom imanju, ali je pritom izgubio kontrolu, saopštili su tužilaštvo u Darmštatu i policijska uprava južnog Hesena.

Majka je pokušala da priskoči u pomoć, ali ju je kombi udario i zadobila je smrtonosne povrede. Vozilo je zatim probilo kapiju dvorišta i udarilo u automobil parkiran pored puta. Dečak nije povređen.

Prema prvim nalazima istrage, pretpostavlja se da je dečak seo za volan uz saglasnost majke. Vozilo je trebalo da bude pomereno zbog radova u dvorištu.

Tužilaštvo je angažovalo veštaka za saobraćajne nezgode kako bi se precizno utvrdio tok događaja, kao i da bi se proverilo da li je na vozilu bilo eventualnih tehničkih kvarova.

Formalno je pokrenut postupak utvrđivanja okolnosti smrti, a deca mlađa od 14 godina ne podležu krivičnoj odgovornosti, navode nemački mediji.

BONUS VIDEO