Iako se tehnologija ubrzano razvija, veliki deo okeanskog dna i dalje ostaje gotovo neistražen i obavijen misterijom. Upravo zato naučnici i istraživači sve češće koriste napredne kamere kako bi zavirili u dubine u kojima je ljudska prisutnost gotovo nemoguća.

Tokom jednog takvog istraživanja u Indijskom okeanu, kamere su spuštene na dubine između 150 i 240 metara, gde vlada potpuni mrak. Ono što su zabeležile iznenadilo je i iskusne istraživače — pojedine vrste su se ponašale drugačije u prisustvu infracrvenog svetla, što otvara nova pitanja o njihovim navikama i načinu reagovanja u prirodnom okruženju.

Ribe koje menjaju ponašanje pod svetlom

Među posmatranim vrstama našle su se i ribe iz porodice Carangidae, poznate po opreznosti i izbegavanju nepoznatih objekata. Međutim, u ovom slučaju više puta su prilazile kamerama, što ukazuje na neuobičajenu reakciju na uslove u dubini.

Posebnu pažnju privukle su manje jedinke, veličine ljudskog dlana, koje su izvodile ritmične pokrete peraja. Takvo ponašanje do sada nije bilo dokumentovano u ovom kontekstu, pa ga ni sam autor istraživanja nije mogao u potpunosti da objasni, što dodatno pojačava misteriju.

„Živi fosili“ i retke vrste pred objektivom

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se kada se pred kamerom pojavila ajkula iz porodice Hexanchidae, poznata kao „živi fosil“. Ova drevna vrsta potiče još iz vremena dinosaurusa i do danas je zadržala mnoge karakteristike svojih predaka.

Pored nje, zabeležena je i vrsta koja u prvi mah nije mogla biti identifikovana, ali je naknadnom analizom utvrđeno da pripada porodici Triakidae. Prema procenama istraživača, ovo bi mogao biti jedan od retkih, a možda i prvi snimak ove vrste u njenom prirodnom staništu, što ovom istraživanju daje poseban naučni značaj.