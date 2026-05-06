Odlazeći premijer Viktor Orban u zatvorenoj Fejsbuk grupi "Zebra Digitalni građanski krugovi" u utorak je otvoreno priznao težak poraz svoje stranke Fides na izborima u Mađarskoj. Rezultat na aprilskim parlamentarnim izborima uporedio je sa političkim zemljotresom.

Orban je naveo da su, uprkos intenzivnoj kampanji, mađarski birači dali prednost ponudi stranke Tisa i njenom obećanju promena, umesto stabilnosti koju je nudila njegova vlada. Odlazeći premijer zahvalio je vernim pristalicama što ni "u zahtevnom digitalnom prostoru nisu podlegli globalističkim silama".

Prema Orbanovim rečima, oslabljeni Fides u sadašnjem obliku i u ulozi opozicije nije sposoban da obnovi mađarsku desnicu.

"U zemlji se formira novi politički prostor koji podseća na veliku liberalnu koaliciju, što zahteva potpunu reorganizaciju nacionalnih snaga", dodao je.

"Mađarska ulazi u eru samovolje"

"Ulazimo u eru samovolje", upozorio je on, navodeći da od vladajuće stranke Tisa očekuje ukidanje ustavnih garancija kroz napade na predsednika države i druge ustavne funkcionere, potčinjavanje Briselu i ukidanje socijalnih dostignuća uvedenih tokom vlasti Fidesa.

Budućnost desnice Orban vidi pre svega u manjim građanskim krugovima i zajednicama koje su sačuvale veru u nacionalnu ideju. Izrazio je uverenje da će te platforme imati ključnu ulogu u neophodnoj obnovi stranke i očuvanju vrednosti izgrađenih u prethodnih 16 godina.

Za Fides sada počinje period zbijanja redova, zajedničkog promišljanja i obnove, zaključio je odlazeći premijer Mađarske.

