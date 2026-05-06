Veliki šef poslao je važno pismo na adresu Bele kuće kako bi takmičare "Elite" obavestio da je vreme da počne proslava Đurđevdana.

Posebne čestike dobili su Stanija Dobrojević, Marko Janjušević Janjuš i Sandra Todić koji proslavljaju krsnu slavu.

Jovana Tipšin, poznata pevačica, danas će nastupom u rijalitiju obeležiti proslavu hrišćanskog praznika.

Veliki šef je najavio iznenađenje za milionski auditorijum, ali i za same učesnike u Beloj kući, a upravo je Jovana Tipšin zadužena za muzički deo ovog događaja. Njeni energični nastupi su do sada više puta izazivali odličnu atmosferu, pa se i ovoga puta očekuje da će proslava biti za pamćenje.

Stanija Dobrojević pročitala je čestitke koje je dobila od najbližih.

- Srećna slava! Žao nam je što će ovaj velik praznik proći bez tebe. Nedostaješ nam jako, jedva čekamo da izađeš da provodimo vreme zajedno. Voli te i grli porodica - glasila je čestitka koju je Stanija dobila od porodice.

- Srećna slava, Stančika. Ako pitaš Pabla i mene praznicu bez tebe su nikakvi. Ponosni smo kako se nosiš s monstruoznim uvredama. Gde god krenemo Pablo i ja govore nam da si borbena i hrabra. Mnogi pobednici te komentarišu pozitivno, pričaju da je jedino logično da izađeš kao pobednica, a prijatno bi se iznenadila da znaš ko to kaže. Poslednje nominacije govore da znaju ko je ispao u prvi plan. Što se tiče sukoba sa Majom i optuižbi da si rekla da ju je Taki podvodio kad je bila sa tvojim bivšim dečkom bila si blaga, a ja mogu da kažem da sam bila prisutna telefonskom razgovoru kad je on baš iskoristio tu reč - pročitala je rijaliti učesnica.

