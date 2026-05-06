Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici i izvori upoznati sa pregovorima, objavio je Aksios.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još nije postignut, izvori ocenjuju da su dve strane najbliže sporazumu od početka sukoba.

Predloženi memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Takođe bi predvideo ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Kako je navedeno, dokument bi proglasio kraj neprijateljstava i pokrenuo 30-dnevni period pregovora o sveobuhvatnom sporazumu, koji bi obuhvatio nuklearna ograničenja, slobodu plovidbe i ekonomske mere. Kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Islamabad i Ženeva.

Američki zvaničnici navode da bi tokom tog perioda postepeno bile ukidane iranske restrikcije na plovidbu, kao i američke pomorske mere, uz mogućnost njihovog ponovnog uvođenja ukoliko pregovori propadnu. Ključno pitanje u pregovorima ostaje trajanje moratorijuma na obogaćivanje uranijuma.

Izvori navode da SAD traže period do 20 godina, dok Iran predlaže pet godina, uz kompromisna rešenja u rasponu od 12 do 15 godina.

Nakon isteka, Iranu bi moglo da bude dozvoljeno obogaćivanje na niskom nivou. Prema predlogu, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da prihvati pojačani režim međunarodnih inspekcija, uključujući nenajavljene kontrole. Razmatra se i mogućnost da se visoko obogaćeni uranijum izmesti iz zemlje, što je jedan od ključnih zahteva Vašingtona.

Američka administracija procenjuje da postoje podele unutar iranskog rukovodstva koje bi mogle da otežaju postizanje konačnog dogovora, dok deo američkih zvaničnika ostaje skeptičan prema ishodu pregovora.

Odluka američkog predsednika Donalda Trampa da odustane od planirane vojne operacije u Ormuskom moreuzu, prema navodima izvora, povezana je sa napretkom u pregovorima i nastojanjem da se očuva krhko primirje.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je reč o složenom i tehnički zahtevnom procesu, naglašavajući potrebu za jasnim diplomatskim okvirom, ali je istovremeno izrazio sumnju u spremnost iranskog rukovodstva da postigne dogovor.