U intervjuu za Telegraf prošle nedelje, Faraž je otkrio da mu je početkom 2024. godine donator stranke Reform UK, Kristofer Harborn, dao novac da plati obezbeđenje, preneo je BBC.

Laburisti i druge rivalske stranke optužile su Faraža da je prekršio parlamentarna pravila time što nije prijavio poklon od 5 miliona funti u registru interesa poslanika - a konzervativci su uputili lidera stranke Reform UK parlamentarnom komesaru za standarde.

Ali, govoreći medijima u utorak, Faraž je rekao da je poklon od 5 miliona funti „čisto privatan“ i „nije bio politički ni u kom smislu“.

„Pravila su veoma jasna“, rekao je Faraž.

„I verujte mi, ovo smo razmotrili iz svakog pravnog ugla, ne postoji obaveza da se prijavi nešto što je bezuslovni, nepolitički, lični poklon.

„I to će mi osigurati da mogu biti bezbedan do kraja života.“

Harbornov poklon od 5 miliona funti Faražu, koji je istraživao list Gardijan, dat mu je početkom 2024. godine pre opštih izbora te godine i ne pojavljuje se u njegovom registru interesa.

Izvori iz organizacije Reform UK kažu da je Faraž primio novac pre nego što je nameravao da se kandiduje za parlament.

Prošle nedelje, predsednica Laburističke partije Ana Terli rekla je da je Faraž „izgleda da je ponovo prekršio pravila time što nije prijavio ovaj novac od svog milijardera pokrovitelja“.

Kodeks ponašanja Donjeg doma navodi da novi poslanici „moraju registrovati sve svoje trenutne finansijske interese i sve registrovane beneficije (osim zarade) primljene u 12 meseci pre izbora u roku od jednog meseca od izbora“.

Pravila kažu da „isključivo lični pokloni ili beneficije“ od porodičnih ili komercijalnih kredita obično ne bi morali biti registrovani.

