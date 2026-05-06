Beatris Flamini (50) vratila se na sunčevu svetlost nakon više od 16 meseci boravka u pećini.

Kada je konačno izašla na svetlost dana u aprilu 2023. godine, otkrila je da je jedan od njenih najtežih trenutaka bio napuštanje podzemne rezidencije u kojoj je proslavila svoj 50. rođendan. Njena priča je obišla svet.

500 dana pod zemljom



Naoružana uglavnom knjigama i priborom za crtanje kako bi prekratila vreme, Beatris je provela 500 dana živeći u pećini pod zemljom, gotovo bez kontakta sa spoljnim svetom.

Beatris Flamini, 50-godišnja penjačica i ekstremna sportistkinja, izašla je iz pećine14. aprila nakon skoro godinu i po dana potpune izolacije.

U novembru 2021. Flamini se spustila 70 metara ispod površine u pećini blizu Granade na jugu Španije. Želela je da provede 500 dana sama pod zemljom — ne samo da bi testirala granice svoje nezavisnosti i mentalne izdržljivosti, već i da bi pomogla istraživačima da razumeju šta se dešava sa ljudskim umom i telom u tako ekstremnim uslovima.

Tim za podršku omogućio je ovu ambicioznu ekspediciju, nazvanu Vremenska pećina, ostavljajući hranu na dogovorenom mestu preuzimanja. Takođe su daljinski pratili njeno fizičko i mentalno stanje putem video snimaka koje je sama napravila koristeći dve GoPro kamere. Ti snimci će uskoro postati deo dokumentarca o njenom poduhvatu.

Lični izazov i svetski rekord

„Bio je to lični izazov, kao i mnogi koje je ranije imala“, rekla je Elena Mera, portparolka projekta Timecave. „U ovom slučaju, to je omogućilo i niz naučnih studija, pa se mnogo istraživača uključilo.“

Istraživači sa Univerziteta u Granadi proučavaju kako nedostatak kontakta sa ljudima i izlaganje dnevnoj svetlosti utiču na percepciju vremena. Naučnici sa Univerziteta u Almeriji analiziraju neuropsihološke i kognitivne efekte eksperimenta, dok tehnološka kompanija Kronohealth istražuje kako je njen san mogao biti izmenjen tokom boravka pod zemljom.

Oko 300 dana nakon početka izazova, Flamini je imala tehnički problem zbog kog je morala da napusti pećinu na oko osam dana. To vreme je provela sama u šatoru, nakon čega se vratila u podzemnu rezidenciju.

Flamini je verovatno postavila novi svetski rekord za najduži boravak u pećini u potpunoj izolaciji. Ginisova knjiga rekorda potvrđuje ovaj poduhvat. Trenutni rekord za „najduže preživljavanje pod zemljom“ drže 33 rudara iz Čilea i Bolivije koji su proveli 69 dana zarobljeni u rudniku 2010. godine.

Izgubila je osećaj za vreme i imala halucinacije

Kada je Flamini dostigla svoj cilj od 500 dana, članovi tima su se spustili u pećinu da je izvuku. Na konferenciji za novinare, rekla je da nije očekivala da je vreme već isteklo.

„Spavala sam – ili barem poluspavala – kada su došli po mene“, rekla je. „Mislila sam da se nešto dogodilo. Pomislila sam: 'Već? Nemoguće.' Nisam čak ni završila knjigu.“

Tokom tog vremena, u svetu su se desili veliki događaji – rat u Ukrajini, smrt kraljice Elizabete II i olitički prevrati u Avganistanu – ali ona nije znala za njih. Zamolila je da joj se ne prenose nikakve vesti iz spoljnog sveta, čak ni smrt članova porodice ili prijatelja. Posle otprilike 65. dana, prestala je da prati vreme i stalno je imala osećaj kao da je 4 sata ujutru.

Vreme je provodila vežbajući, pripremajući obroke, čitajući, pletući i crtajući. Nije se tuširala, a tim je uklanjao otpad svakih nekoliko dana. Jedan od najtežih trenutaka bio je kada su pećinu napale muve, ali ona je to jednostavno trpela i nastavila dalje.

Iako je imala slušne halucinacije i u jednom trenutku jaku želju za prženom piletinom, rekla je da nikada ranije nije razmišljala o odustajanju.

„Nisam zaista želela da izlazim“, rekla je. „Bilo je teških trenutaka, ali i veoma lepih — i preživela sam oba dok sam ispunjavala svoj cilj od 500 dana u pećini.“, rekla je Beatris, prenosi Smithsonianmagazine.