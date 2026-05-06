Zanimljivo je da bebe kitova dobijaju 45 kilograma svakog dana hraneći se mlekom majke kita.

Snimljeno dojenje kita

Video prikazuje kako majka kit ispušta mleko i kako beba kit guta ogromnu količinu ispuštenoh mleka. Video je imao mnogo pregleda i komentara - mnogi su naveli da se radi o fascinantnom prizoru iz prirode.

Zanimljivo je da je nedavno objavlje i video u kom je zabeležen trenutak rađanja kita na otvorenom moru. Jedna grupa naučnika je uspela da dokuentuje taj prizor, a video je - obišao planetu.

Nedavno je zabeležen i porođaj kita

„Pratim kitove već 20 godina, kroz hiljade sati posmatranja, ali nikada nisam bio prisutan kada se kit rađa“, rekao je dr Šejn Džero, vodeći biolog organizacije za istraživanje kitova Project CETI, za magazin Popular Science.

„Pronašli smo grupu kitova i ponašali su se pomalo neobično. Retko se dešava da je cela porodica na okupu. Znao sam da se nešto dešava. A onda je usledio veliki mlaz krvi, mala glava je izvirila, pa su se i repna peraja pojavila iznad vode.“

Naučnici su snimili porađanje kita 8. jula 2023. godine - naučni tim je posmatrao porođaj unutar grupe od 11 kitova koje su ranije proučavali, piše Svoje nalaze su objavili u naučnom časopisu Scientific Report.