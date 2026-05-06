Francuska vlada će početkom sledeće nedelje raspravljatii o promeni obima i prilagođavanju mera podrške ekonomskim aktivnostima kao odgovor na kontinuirani rast cena goriva, izjavio je danas francuski premijer Sebastijan Lekorni.

- Možemo da održimo ovaj kurs ciljane pomoći, ali moraćemo da promenimo obim i mera. Vlada morati ponovo da razmotri kako da prilagodi sve mere za podršku ekonomskim aktivnostima - izjavio je Lekorni pred poslanicima u Narodnoj skupštini, odgovarajući na pitanje lidera grupe MoDem, Marka Fesnoa, prenosi "Figaro".

Lekorni je priznao da je situacija sa gorivom posebno teška i ozbiljna zbog rata na Bliskom istoku.

Ponovio je da će vlada svakih deset dana preispitivati poreske prihode ostvarene rastom cena goriva, što bi, kako je rekao, u potpunosti moglo da finansira pomoć najteže pogođenim sektorima.

Guverner Banke Francuske Fransoa Vileroa de Galo upozorio je da bi Francuska trebalo da izbegne recesiju do 2028. godine, uprkos nultom rastu u prvom kvartalu i inflaciji koja je porasla sa 1,1 odsto na godišnjem nivou u februaru na 2,5 odsto u aprilu.

Vlada Francuske je već najavila pomoć od 380 miliona evra, uključujući nadoknadu od 50 evra za tri miliona radnika sa niskim prihodima koji rade na daljinu.

Srbija stabilnija od mnogih svetskih sila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da uprkos globalnoj energetskoj krizi i neizvesnosti oko sankcija, građani Srbije nisu osetili nestašice i da država ima dovoljno energenata.

-Od oktobra meseca imamo situaciju da je rafinerija čas u radu, čas ne radi, imate priče o sankcijama, pa da li su efektivne ili nisu. U svetu je velika kriza po pitanju energenata, ali ljudi to ovde nisu osetili ni na sat vremena.

Vidite i da oni koji su protiv mene, koji žele moju smenu, nikada nisu stajali u redovima niti pravili paniku, već normalno kupuju, jer imaju poverenje u svoju državu. Znaju da je ovo ozbiljna država i da ovo nije kao u vreme kada su oni vladali.

Kada kažemo da će energenata biti dovoljno, to znači da imamo zalihe i da možemo da obezbedimo stabilnost. Naravno, ne mogu da garantujem da će sve biti idealno, niti je to moguće ako se ovakva situacija u svetu nastavi, ali radimo sve da građani budu zaštićeni.