Kineska državna novinska agencija Sinhua navela je da se eksplozija dogodila u fabrici vatrometa u gradu Čangša, u provinciji Hunan, u ponedeljak popodne. Državni list Čajna dejli izvestio je da fabrikom upravlja kompanija Huašeng Fireworks Manufacturing and Display Co., u gradu Liujang, koji je pod upravom Čangše i poznat kao značajan centar proizvodnje vatrometa.

Gradonačelnik Čangše Čen Božang rekao je da je potraga i spasavanje na mestu nesreće uglavnom završeno, ali da je verifikacija broja žrtava i identifikacija stradalih i dalje u toku.

Snimci iz vazduha koje je u utorak objavila državna televizija CCTV pokazuju da se beli dim i dalje diže sa pojedinih delova lokacije, dok su objekti urušeni ili oštećeni.

Gotovo 500 spasilaca upućeno je na mesto nesreće, a stanovnici iz ugroženih zona evakuisani su zbog visokog rizika koji predstavljaju dva skladišta crnog baruta u blizini mesta eksplozije, navodi Sinhua.

Vlasti istražuju uzrok eksplozije, a policija je privela odgovorno lice iz kompanije, prenosi agencija.

Predsednik Kine Si Đinping pozvao je na „maksimalne napore“ u potrazi za nestalima i spasavanju povređenih. Takođe je naložio da se brzo utvrdi uzrok nesreće i utvrdi odgovornost, kao i da se pojačaju kontrole rizika i bezbednosne mere u ključnim industrijama.

Kako bi se sprečile dodatne nesreće tokom intervencije, spasioci su primenjivali mere poput prskanja i vlaženja terena radi uklanjanja potencijalnih opasnosti.

U akciji su korišćena i tri robota koji su pomagali u potrazi i spasavanju.

Liujang ima dugu tradiciju proizvodnje vatrometa. Organizacija Ginisova knjiga rekorda navodi da je prvi dokumentovani vatromet, kineska petarda, povezan sa Li Tjanom, monahom koji je živeo u blizini Liujanga tokom dinastije Tang (od oko 618. do 907. godine). On je otkrio da barut u zatvorenim šupljim bambusovim stabljikama proizvodi snažne eksplozije i povezivao je petarde u nizove kako bi se pravile tradicionalne novogodišnje petarde za teranje zlih duhova.

U februaru je Kina zabeležila dve smrtonosne eksplozije u prodavnicama vatrometa tokom perioda Lunarne nove godine.