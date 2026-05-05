Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom moreuzu.

Cena nafte Brent porasla je za pet odsto i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) za tri odsto, na oko 105 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdevanja i potencijalnih ekonomskih posledica.

UAE su saopštili da su presreli nadolazeće rakete, kao i da je došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžejra. To je jedan od prvih velikih udara na infrastrukturu u poslednjih nekoliko nedelja, dok je jedan tanker takođe pogođen dronovima u blizini moreuza.

Teheran je dodao da je ispalio upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području. Događaji su usledili nakon plana američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi plovidbu kroz Orumski moreuz i pomogne nasukanim brodovima.

Centralna komanda SAD saopštila je da su dva broda pod američkom zastavom prošla dok se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u pomenutom prolazu.

"Razarači američke mornarice sa vođenim raketama trenutno deluju u Arapskom zalivu nakon što su prošli kroz Ormuski moreuz u svrhu podrške 'Projektu Sloboda'", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Komanda tvrdi da američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalni brodarski saobraćaj.

"Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno su prošla kroz Ormuski moreuz i bezbedno su na putu", navodi se u saopštenju.

