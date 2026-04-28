Zvaničnici su poslali tim na mesto nesreće radi istrage, ali prvi izveštaji ukazuju da je avion možda pao „zbog nepovoljnih vremenskih uslova, posebno slabe vidljivosti“, navodi se u saopštenju.

Avion se srušio oko 20 kilometara jugozapadno od glavnog grada Džube, u ponedeljak ujutru. Poleteo je iz grada Jej u 09:15 po lokalnom vremenu, a kontrola letenja izgubila je kontakt sa letelicom oko 30 minuta nakon poletanja, tokom leta ka prestonici.

Među 14 osoba u avionu – pilotom i 13 putnika – bilo je 12 državljana Južnog Sudana i dvoje Kenijaca, prema listi putnika.

Avion, tipa Cesna 208 Karavan, bio je u vlasništvu kompanije CityLink Aviation Ltd.

Južni Sudan, najmlađa država na svetu, ima slabo razvijenu transportnu infrastrukturu, a vazduhoplovni sektor nema dobar bezbednosni bilans.

Više od 55 aviona srušilo se u toj zemlji u deceniji nakon sticanja nezavisnosti 2011. godine, što je dovelo do desetina poginulih.

Uzroci nesreća često uključuju zastarele letelice i slabu primenu bezbednosnih propisa. Kao faktori se navode i preopterećenje, loši vremenski uslovi i greške pilota.

U januaru 2025. godine, 20 radnika u naftnoj industriji poginulo je nakon što se njihov avion, koji je leteo ka Džubi, srušio tri minuta nakon poletanja u blizini naftnih polja u saveznoj državi Juniti na severu.

Najgora avionska nesreća dogodila se u novembru 2015. godine, kada se avion tipa Antonov srušio u blizini aerodroma u Džubi, pri čemu je poginula 41 osoba, piše BBC.