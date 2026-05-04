Video prikazuje građevinske radnike koji su napravili pauzu kako bi dečaku ispunili želju.

Oni su, naime, hvataljkom bagera zahvatili zemlju i sipali je u prikolicu dečakovog kamiona - igračke. U dečak i mama su bili presrećni i oduševljeni.

Mališan je uzbuđeno gledao kako bager sipa zemlju u njegov kamiončić. Čak je i skakao od sreće i nije skidao osmeh sa lica. Kad su sipali zemlju, jedan radnik je dogurao kamio do dečaka i pružio mu ga.

Dečaku se, očigledno, ispunila stara želja - bio je presrećan.

Mnogi su bili oduševljeni i ostavili su pozitivne komentare.

Gledaoci videa su istakli kako mala ljubaznost radnika učinila mnogo i stvorila nezaboravnu uspomenu za dečaka.

"Tako jednostavnim gestom možete usrećiti dete.", " To je tako jednostavno prelepo" , "Pamtiće to do kraja života, a za operatera bagera ste zaista sjajni", bili su samo neki od komentara.