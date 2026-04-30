U srcu Meksika, u blizini grada Delisijas, nalazi se pravo geološko čudo – Cueva de los Cristales, poznata i kao Kristalna pećina.

Skrivena oko 300 metara ispod zemlje, ova jedinstvena lokacija sadrži neke od najvećih prirodnih kristala ikada pronađenih.

Reč je o kristalima selenita koji dostižu i do 11 metara dužine i težinu od čak 55 tona, stvarajući prizor koji deluje gotovo nestvarno. Upravo zbog svoje veličanstvene lepote, pećina je dobila nadimak „Sikstinska kapela kristala“.

Pre više miliona godina, magma je pod ogromnim pritiskom potiskivala mineralima bogatu vodu kroz stene. Ta voda je vremenom formirala šupljine u kojima su se taložili minerali, stvarajući kristale. Visoke temperature i para dodatno su podsticale njihov rast.

Danas se temperatura unutar pećine stabilizovala na oko 58 stepeni Celzijusa, uz vlažnost vazduha od čak 90 odsto. Takvi uslovi su idealni za razvoj kristala, ali izuzetno opasni za ljude. Zbog velike vlage telo ne može efikasno da se hladi znojenjem, pa bez posebne zaštitne opreme boravak u pećini brzo dovodi do pregrevanja.

Zbog toga je ovo mesto koje je najbolje doživeti putem fotografija i snimaka, a ne lično.

Pećina je otkrivena tek 2000. godine tokom rudarskih radova kompanije Industrias Peñoles, koja eksploatiše srebro, cink i olovo. Rudari su, strahujući od poplava, kopali dublje i slučajno naišli na ovaj spektakularni podzemni svet.

Inače, ovo područje krije još jedno zanimljivo otkriće – pećinu Cueva de las Espadas, pronađenu još 1910. godine na dubini od 120 metara, koja sadrži manje, ali takođe impresivne kristale.

Unutar Kristalne pećine mogu se videti raznovrsne formacije – od tankih iglica do masivnih stubova i struktura koje podsećaju na skulpture. Ove prirodne tvorevine predstavljaju jedinstven spoj umetnosti i geologije, koji je oblikovan milionima godina, piše discoverwildlife.