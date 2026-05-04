Građani su već počeli da dobijaju obaveštenja od mobilnih operatera o predstojećim restrikcijama, dok je operater Beeline potvrdio ove informacije. Novinarka Ksenija Sobčak objavila je na svom Telegram kanalu primer jedne takve poruke, u kojoj se navodi da su moguće „privremene restrikcije“ mobilnog interneta i SMS usluga iz bezbednosnih razloga, uz preporuku da se za pristup mreži koristi Wi-Fi.

Prema navodima BBC Rusija, vlasti su razmatrale i znatno šire mere uoči Parade pobede 9. maja. Jedan izvor je naveo da je plan uključivao potpuno gašenje mobilne komunikacije u određenim danima, uključujući 5, 7. i 9. maj. Izvori iz telekom sektora, koje citiraju Komersant i Forbes Rusija, potvrdili su da će ograničenja biti uvedena, ali da njihov tačan obim još nije preciziran.

Stanovnici Moskve su se sa sličnim merama već susreli prošle godine, tokom obeležavanja 80. godišnjice Dana pobede, kada mobilni internet nije funkcionisao nekoliko dana u pojedinim delovima grada.

Početkom 2026. godine, restrikcije su ponovo uvedene paralelno sa pojačanim blokiranjem Telegrama. Kremlj je tada saopštio da se sve mere sprovode u skladu sa zakonom i u cilju bezbednosti. U tom periodu uveden je i takozvani „beli spisak“ – ograničen broj sajtova koji ostaju dostupni čak i tokom prekida mobilnog interneta.

Za građane to u praksi znači da će tokom nekoliko dana morati da se oslone na Wi-Fi mreže i ograničenu komunikaciju, dok vlasti ove mere predstavljaju kao deo šireg bezbednosnog režima uoči velikih državnih događaja.