Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas, 2. maja, u Bosni i Hercegovini, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen u 11.49 časova , na dubini od pet kilometara. Epicentar zemljotresa bio je na području Bosne i Hercegovine.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, a s obzirom na slabiji intenzitet potresa, ovakvi zemljotresi uglavnom ne izazivaju ozbiljnije posledice, ali ih stanovništvo u epicentralnom području može osetiti.

Balkan neobično miran u poslednje vreme

Seizmološkinja Slavica Radovanović objasnila je nedavno za Mondo da se energija nikada ne gubi, već se seli kroz geološki prostor.

"Seizmičnost je u jednom trenutku utihnula, posle onog turskog zemljotresa, nagomilavala se u različitim prostorima Evrope", navodi Radovanović i dodaje da dok zapadni deo Turske beleži veliki broj slabih zemljotresa. Ona posebno ističe neobičnu aktivnost u delu Francuske, koja se dešava u prethodnih nekoliko dana i dodaje da od Turske, preko Egeja Italije Francuske i Španije čitav zapravo ne miruje.

Posebno je zabrinjavajuće to što je Balkan u poslednje vreme bio neobično miran, što često prethodi jačim udarima.

"Puno slabijih zemljotresa u Turskoj, a prostor Balkana praktično nijedan. Bio je jedan zemljotres na severu Crne Gore od 2,5 i odmah nakon toga jak zemljotres", ističe ona, naglašavajući da je noćašnje podrhtavanje jasan dokaz da se seizmička energija polako, ali sigurno gomila na našim prostorima.

Govoreći o specifičnosti samog terena i opasnosti koja preti južnom delu naše zemlje, ona podseća na ranija iskustva.

"Zemljotres na granici Srbije i Makedonije jeste seizmički aktivan prostor. Sve to zapravo je čitav jedan prostor kad su se dogodili potresi kod Vranja, taj naš prostor i mi na jugu Srbije možemo očekivati takve zemljotrese", upozorava Radovanović.

Ona napominje da su ovi procesi dugi i da se retko dešava takva serija koja dozvoljava precizno predviđanje kada će se desiti onaj najjači udar.