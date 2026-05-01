Slab zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kruševca, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen 1. maja 2026. godine u 05.40 časova, na dubini od 10 kilometara.

Epicentar zemljotresa lociran je na području Srbije, u blizini Kruševca. Zemljotresi ove jačine uglavnom ne mogu da izazovu materijalnu štetu, ali ih stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla.

Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost na ovom području.

Ristić: Imamo 4 puta više zemljotresa nego ranije

Na ovu temu za Alo! je svojevremeno govorio meteorolog Ivan Ristić.

- Zadnjih dana svedoci smo zemljotresa, prvo su bili zemljotresi u Grčkoj, onda vulkana Stromboli, Etna, dakle, veoma blizu nas u Južnoj Italiji i evo, juče, toku dana, taj zemljotres u Mladenovcu . Inače, Mladenovac je sa jedne strane Kosmaja, a s druge strane je Lazarevac - podseća Ristić.

- U Lazarevcu se inače desio taj najjači zemljotres koji je ikad zabeležen u Srbiji, od 6 i nešto Rihtera, kada je Tašmajdan pukao na pola. Dakle, dosta geotermalne energije dolazi do same površine zemlje i osim što izaziva ove vulkane i zemljotrese, dovodi i do promene klime - kaže meteorolog.

On navodi kako od 1980-ih godina imamo porast temperature na planeti Zemlji.

- Takođe imamo i 4 puta više zemljotresa na planeti Zemlji. Magnetno polje se takođe promenilo, oslabilo. Imamo polarne noći čak ovde, znači iznad Srbije. To je znak da je magnetno polje dosta slabo i da je temperatura takođe unutar same planete Zemlje porasla za skoro 200 stepeni. Dakle, velike su promene, nije samo čovek kriv za klimatske promene - objašnjava Ristić.

