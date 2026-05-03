Zemljotres kod Kačanika jutros pogodio Srbiju, registrovan potres od 1,7 stepeni

Zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 04.34 časova na području Kačanika, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na koordinatama 42.27 severne geografske širine i 21.41 istočne geografske dužine, a procenjena dubina iznosila je pet kilometara.

Ovako slab zemljotres ne može izazvati materijalnu štetu, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao blago podrhtavanje tla, navodi Republički seizmološki zavod.

Četiri zemljotresa u jednom danu

Kako je Alo! ranije preneo, u Srbiji su zabeležena 4 potresa u petak, 1. maja.

Prvi zemljotres u Boru od 1,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u 14.20 sati na dubini od 6 kilometara.

Drugi zemljotres, jačine 1,7 stepeni po Rihteru zabeležen je 5 minuta kasnije, tačnije u 14.25 sati, na dubini od jednog kilometra, navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

Podsetimo, pre ovih, zemljotres je zabeležen na Divčibarama magnitude 2,3 po Rihterovoj skali, a dogodio se se 9.07, na dubini od 2 kilometra.