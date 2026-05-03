Zemljotres kod Kačanika jutros pogodio Srbiju, registrovan potres od 1,7 stepeni

Zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 04.34 časova na području Kačanika, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na koordinatama 42.27 severne geografske širine i 21.41 istočne geografske dužine, a procenjena dubina iznosila je pet kilometara.
Ovako slab zemljotres ne može izazvati materijalnu štetu, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao blago podrhtavanje tla, navodi Republički seizmološki zavod.
Četiri zemljotresa u jednom danu
Kako je Alo! ranije preneo, u Srbiji su zabeležena 4 potresa u petak, 1. maja.
Prvi zemljotres u Boru od 1,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u 14.20 sati na dubini od 6 kilometara.
Drugi zemljotres, jačine 1,7 stepeni po Rihteru zabeležen je 5 minuta kasnije, tačnije u 14.25 sati, na dubini od jednog kilometra, navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.
Podsetimo, pre ovih, zemljotres je zabeležen na Divčibarama magnitude 2,3 po Rihterovoj skali, a dogodio se se 9.07, na dubini od 2 kilometra.
Pre toga tlo se treslo u Kruševcu. Zemljotres je bio jačine 2 stepena po Rihterovoj skali, a potres je zabeležen na dubini od 10 kilometara, nego oko 3.40 sati.
Ristić: Imamo 4 puta više zemljotresa nego ranije
Na ovu temu za Alo! je svojevremeno govorio meteorolog Ivan Ristić.
- Zadnjih dana svedoci smo zemljotresa, prvo su bili zemljotresi u Grčkoj, onda vulkana Stromboli, Etna, dakle, veoma blizu nas u Južnoj Italiji i evo, juče, toku dana, taj zemljotres u Mladenovcu . Inače, Mladenovac je sa jedne strane Kosmaja, a s druge strane je Lazarevac - podseća Ristić.
- U Lazarevcu se inače desio taj najjači zemljotres koji je ikad zabeležen u Srbiji, od 6 i nešto Rihtera, kada je Tašmajdan pukao na pola. Dakle, dosta geotermalne energije dolazi do same površine zemlje i osim što izaziva ove vulkane i zemljotrese, dovodi i do promene klime - kaže meteorolog.
On navodi kako od 1980-ih godina imamo porast temperature na planeti Zemlji.
- Takođe imamo i 4 puta više zemljotresa na planeti Zemlji. Magnetno polje se takođe promenilo, oslabilo. Imamo polarne noći čak ovde, znači iznad Srbije. To je znak da je magnetno polje dosta slabo i da je temperatura takođe unutar same planete Zemlje porasla za skoro 200 stepeni. Dakle, velike su promene, nije samo čovek kriv za klimatske promene - objašnjava Ristić.
