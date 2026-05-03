Zemljotres kod Kačanika jutros pogodio Srbiju, registrovan potres od 1,7 stepeni

Tlo se ne smiruje

Autor:  Veljko Petranović
03.05.2026.07:43
Zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 04.34 časova na području Kačanika, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na koordinatama 42.27 severne geografske širine i 21.41 istočne geografske dužine, a procenjena dubina iznosila je pet kilometara.

Ovako slab zemljotres ne može izazvati materijalnu štetu, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao blago podrhtavanje tla, navodi Republički seizmološki zavod.

Četiri zemljotresa u jednom danu

Kako je Alo! ranije preneo, u Srbiji su zabeležena 4 potresa u petak, 1. maja.

Prvi zemljotres u Boru od 1,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u 14.20 sati na dubini od 6 kilometara.

Drugi zemljotres, jačine 1,7 stepeni po Rihteru zabeležen je 5 minuta kasnije, tačnije u 14.25 sati, na dubini od jednog kilometra, navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

Podsetimo, pre ovih, zemljotres je zabeležen na Divčibarama magnitude 2,3 po Rihterovoj skali, a dogodio se se 9.07, na dubini od 2 kilometra.

Pre toga tlo se treslo u Kruševcu. Zemljotres je bio jačine 2 stepena po Rihterovoj skali, a potres je zabeležen na dubini od 10 kilometara, nego oko 3.40 sati.

Ristić: Imamo 4 puta više zemljotresa nego ranije

Na ovu temu za Alo! je svojevremeno govorio meteorolog Ivan Ristić.

- Zadnjih dana svedoci smo zemljotresa, prvo su bili zemljotresi u Grčkoj, onda vulkana Stromboli, Etna, dakle, veoma blizu nas u Južnoj Italiji i evo, juče, toku dana, taj zemljotres u Mladenovcu . Inače, Mladenovac je sa jedne strane Kosmaja, a s druge strane je Lazarevac - podseća Ristić.

- U Lazarevcu se inače desio taj najjači zemljotres koji je ikad zabeležen u Srbiji, od 6 i nešto Rihtera, kada je Tašmajdan pukao na pola. Dakle, dosta geotermalne energije dolazi do same površine zemlje i osim što izaziva ove vulkane i zemljotrese, dovodi i do promene klime - kaže meteorolog.

On navodi kako od 1980-ih godina imamo porast temperature na planeti Zemlji.

- Takođe imamo i 4 puta više zemljotresa na planeti Zemlji. Magnetno polje se takođe promenilo, oslabilo. Imamo polarne noći čak ovde, znači iznad Srbije. To je znak da je magnetno polje dosta slabo i da je temperatura takođe unutar same planete Zemlje porasla za skoro 200 stepeni. Dakle, velike su promene, nije samo čovek kriv za klimatske promene - objašnjava Ristić.

Tri godine od tragedije u "Ribnikaru": TV stanice prekinule program, porodice i građani odaju poštu

"Ne volim da idem kod Ane na groblje, ne tražim žive među mrtvima" Smrt ćerke zauvek je promenio tok život

Kolega, samo ti pričaj, snimam ja! Hrvatica u provokativnom izdanju pomutila um kamermanu, o njegovoj reakciji bruji svet

Zbogom, posle 800 godina - kompanija ide u stečaj, hiljade ljudi bez posla

Ubijen muškarac! Svađa u Tuzli prerasla u pucnjavu, pa okončana tragedijom

Zemljotres kod Kačanika jutros pogodio Srbiju, registrovan potres od 1,7 stepeni

Evo kada se očekuje povratak pravog proleća: Danas toplije, uz upozorenje na ovu pojavu

Kamioni stoje sat vremena na jednom izlazu iz Srbije: Oglasio se AMSS o stanju na granicama

"Treba da idem po ćerku u Batajnicu": Oglasio se otac devojčice za kojom je tragala cela Srbija

Ako ovo nemate, do 120.000 dinara ili idete u zatvor: Pljušte kazne za ovaj prekršaj

Užasna vest: Šešelj saopštio šta se sprema

Tramp podvio rep pred Evropom! Sprema se bežanija američke vojke

KFOR stigao u Peć! Savezničke snage aktivirale oklopne jedinice (FOTO)

Pronađena Dunja Necić! Devojčica iz Novog Sada locirana nakon aktiviranja sistema "Pronađi me"

Lažnoj državi nije mesto u Alijansi! Vučić: Srbija će se boriti protiv ulaska Prištine u NATO

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere
"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave
"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave

"Bili smo mladi, Milena moja..." Supruga Radoša Bajića 288 dana vodila bitku sa karcinomom, sada je ponovo hospitalizovana
"Bili smo mladi, Milena moja..." Supruga Radoša Bajića 288 dana vodila bitku sa karcinomom, sada je ponovo hospitalizovana

Dečko iz Darine glasovne poruke razotkriven! Nikad nije bio u ozbiljnoj vezi, a evo čime se bavi! (FOTO)
Dečko iz Darine glasovne poruke razotkriven! Nikad nije bio u ozbiljnoj vezi, a evo čime se bavi! (FOTO)

 Na Vidovdan najveći skup dosad: Na jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, Beograd će biti domaćin velikog u događaja
