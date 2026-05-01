Potres je zabeležen 1. maja 2026. godine u 09.07 časova, na dubini od svega 2 kilometra. Epicentar zemljotresa lociran je na području Srbije, u blizini Divčibara.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju materijalnu štetu, ali stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti kratkotrajno podrhtavanje tla. Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost na ovom području.

Prethodno, Alo! je objavio da je slab zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kruševca, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen 1. maja 2026. godine u 05.40 časova, na dubini od 10 kilometara.

