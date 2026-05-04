Dvoje ljudi poginulo je, a dve osobe su teško povređene kada se automobil zaleteo u grupu ljudi u centru istočnonemačkog grada Lajpciga, izvestila je lokalna televizija MDR pozivajući se na policiju.



Policija u Lajpcigu potvrdila je za Rojters da ima povređenih nakon naleta vozila, ali nije mogla da iznese više detalja.

Prema navodima lokalnog radija Radio Leipzig, oštećeni "folksvagen" SUV, u kojem je bila jedna osoba, viđen je kako velikom brzinom prolazi pešačkom zonom.

Isti izvor, pozivajući se na svedoke, navodi da je više tela bilo prekriveno platnima i da je, prema njihovim rečima, došlo i do napada nožem. Policija nije mogla odmah da kaže tačan broj povređenih.

Portparolka je situaciju opisala kao „zbunjujuću“, imajući u vidu da je Nemačku poslednjih godina potreslo više napada automobilima, poput onih na božićnim sajmovima u Berlinu 2016. i Magdeburgu 2024, kao i tokom sindikalnog marša u Minhenu početkom 2025. godine.

Prema regionalnoj javnoj televiziji MDR, koja se takođe poziva na policiju, „automobil se zaleteo u gomilu ljudi“ na glavnoj pešačkoj ulici u starom gradu, među prodavnicama i istorijskim zgradama.

Gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung (SPD) potvrdio je da su dve osobe stradale. Počinilac je uhapšen i kako je naveo, više ne postoji pretnja javnoj bezbednosti u gradu.

Prema pisanju BILD-a, vozač se kretao velikom brzinom ulicom Grimaiše štrase kada je udario u ljude.

Na mestu nesreće nalazi se oko deset vozila hitne pomoći, a prodavnice u pešačkoj zoni su zatvorene. Navodno je počinilac prilikom hapšenja pokazivao znakove mentalne nestabilnosti, piše Bild.

Cela Grimaiše štrase je ograđena policijskim trakama.

Policija je na društvenim mrežama potvrdila hapšenje vozača.

- U centru Lajpciga trenutno je u toku policijska intervencija. Ostavite slobodne prolaze za hitne službe i pratite uputstva policije. Putnički automobil je udario više osoba u Grimaiše štrase i potom pobegao. Vozač je uhapšen i više ne predstavlja opasnost - saopštila je policija.

