Nemačka kompanija Naturgut Köllnitz GmbH iz okruga Oder-Spree uskoro prestaje sa radom jer je nakon više od osam vekova nad njom pokrenut stečajni postupak.

Prema odluci Okružnog suda u Frankfurtu na Odri iz marta, stečajni postupak pokrenut je na zahtev same kompanije. Poslovanje je dodatno uzdrmano neočekivanim zahtevom za hitno vraćanje kredita, nakon čega je vlasnik odlučio da više ne ulaže sopstvena sredstva u firmu. Reč je o preduzeću sa tradicijom dugom više od 800 godina. Kako prenose nemački mediji, ribarstvo u mestu Köllnitz datira još s početka 13. veka.

Delatnost firme obuhvata ribolov u lokalnim jezerima, preradu i dimljenje ribe na licu mesta, kao i vođenje restorana, hotela i seoske prodavnice.

Sveže ulovljena riba odmah se obrađuje i služi gostima u restoranu, što predstavlja važan deo dugogodišnje tradicije ovog kraja.

Postoji potencijalno rešenje

Uprkos teškoj situaciji, postoji nada za oporavak. U toku je potraga za novim investitorom koji bi mogao da preuzme poslovanje i nastavi njegov razvoj.

Vlasnik naglašava da je cilj pronalazak "mlađeg i finansijski stabilnog partnera" koji bi očuvao postojeći model — spoj ribarstva, gastronomije, proizvodnje i hotelskih usluga.