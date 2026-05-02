Veće plate, sigurniji posao, stabilnija budućnost - to su za mnoge glavni razlozi odlaska, ali jedno pitanje sada je zapalilo društvene mreže.
- Da li se isplati raditi 40 godina u Nemačkoj za penziju od 1.100 evra - upitao je član popularne Fejsbuk grupe "Balkanci u Nemačkoj".
Dodao je i dilemu koja je mnoge pogodila:
- Radiš 40 godina, čekaš 67. godinu, a na kraju dobiješ 1.100 evra… Vredi li to?
"Sa tom penzijom u Nemačkoj - jedva preživljavaš"
Korisnici društvene mreže Fejsbuk istakli su da sve zavisi od toga gde ćeš živeti posle penzije.
- Isplati se ako se vratiš kući jer sa 1.100 evra u Nemačkoj jedva pokrivaš osnovne troškove - glasi jedan komentar.
- Leđa lomiš i ovde, a penzija ti nije dovoljna ni za hranu - dodaje drugi korisnik.
