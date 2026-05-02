Visoke cene gasa usred sukoba na Bliskom istoku mogle bi da ostave Nemačku bez dovoljnih rezervi do sledeće zime.

Kako piše "Špigl", zaključno sa 30. aprilom, nemačka skladišta gasa bila su popunjena samo 25,43%.

Vlada još nije intervenisala, navodeći da glavne injekcije počinju u maju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da trgovci nisu obavezni da napune svoje skladišne kapacitete i da mogu odbiti ako to rezultira gubicima.

- Ako se trenutna tržišna situacija nastavi, Nemačka neće biti spremna ni za neuobičajeno hladne periode, a kamoli za spoljne šokove - rekao je Sebastijan Hajnerman, šef udruženja operatera skladišta INES.