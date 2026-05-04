Nemačke kompanije u auto-industriji su ocenile da je njihova trenutna poslovna situacija malo bolja nego u martu, ali su očekivanja za naredni period naglo potonula, sa martovskih minus 15,3 poena na minus 30,7 poena.

"Iranska kriza dodatno opterećuje već oslabljenu automobilsku industriju", izjavila je ekspert Ifo za industriju Anita Velfl.

U aprilu je 9,3 odsto kompanija prijavilo nedostatak ključnih intermedijarnih proizvoda, dok je u martu taj udeo bio manji od jedan odsto. Poseban problem predstavlja snabdevanje helijumom, gasom koji ima važnu ulogu u proizvodnji automobila. Helijum se koristi u proizvodnji čipova, vazdušnih jastuka, obradi metala i detekciji curenja u baterijama.

Prema podacima nemačke agencije za mineralne resurse, Evropska unija pokriva oko 40 odsto potreba za ovim gasom iz Katara i nema mnogo alternativa za ovu lokaciju.

Rat na Bliskom istoku je podigao cene svetske energenata i povećao neizvesnost među kompanijama i građanima, što može da dovede do odlaganja kupovina novih automobila i dodatno uspori auto-industriju Nemačke, navodi se na veb stranici Ifo.

U Nemačkoj visoke cene gasa

Kako smo već pisali, nemački "Špigel" je u teksu objavljenom pre nekoliko dana naveo da bi visoke cene gasa usred sukoba na Bliskom istoku mogle bi da ostave Nemačku bez dovoljnih rezervi do sledeće zime. Kako piše list, zaključno sa 30. aprilom, nemačka skladišta gasa bila su popunjena samo 25,43%.

Vlada još nije intervenisala, navodeći da glavne injekcije počinju u maju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da trgovci nisu obavezni da napune svoje skladišne kapacitete i da mogu odbiti ako to rezultira gubicima.

- Ako se trenutna tržišna situacija nastavi, Nemačka neće biti spremna ni za neuobičajeno hladne periode, a kamoli za spoljne šokove - rekao je Sebastijan Hajnerman, šef udruženja operatera skladišta INES.

