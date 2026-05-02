Nemačka ubrzano šalje opremu i ljudstvo u Litvaniju, gde planira formiranje tenkovske brigade, objavio je nemački list "Bild".

- Sve u Bundesveru što nije čvrsto učvršćeno prebacuje se u novu brigadu", navodi list i dodaje da projekat podrazumeva stvaranje "tenkovske brigade 45 - čiji se štab već nalazi u Viljnusu.

Odluku o raspoređivanju približno 5.000 nemačkih vojnika na istočnom krilu NATO-a doneo je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, dodaje list.

Prema pisanju lista, brigadni general Kristof Huber (50) predvodi komandu.

- Imam bezgranično poverenje u NATO i našu snagu. Spremni smo da položimo svoje živote kako bi se sloboda i prava nemačkog naroda na istočnom krilu NATO-a hrabro branili - rekao je Huber.

Prema pisanju lista, očekuje se da će jedinica dostići punu borbenu gotovost do 2027. godine.

- Branićemo svaki centimetar - dodao je general.

Iz Berlina navode da obećanje Litvanacima da će do kraja 2027. godine imati borbeno spremnu brigadu mora biti ispunjeno "po svaku cenu", iako je projekat opterećen brojnim poteškoćama, uključujući kašnjenja u isporuci oružja kao što su sistemi protivvazdušne odbrane "skajrejndžer", što jedinicu čini ranjivom na dronove.

Bundesver se, u međuvremenu, suočava sa kadrovskim problemima: stope regrutovanja ostaju niske pa vlasti pokušavaju da podstaknu vojno osoblje da se preseli u Litvaniju kroz finansijske bonuse i poreske olakšice, navodi list.

Multinacionalna borbena grupa NATO-a pod nemačkom komandom već deluje u Litvaniji, a infrastruktura za raspoređivanje novih snaga aktivno se gradi u blizini granice sa Belorusijom, podsećaju RIA Novosti.

Evropa se, pod izgovorom "ruske pretnje" ubrzano naoružava i militarizuje, uprkos više puta ponovljenim porukama iz Moskve da nisu zainteresovani za sukob sa njima.

Nemačka, iz koje su SAD najavile povlačenje 5.000 vojnika, prednjači u militarizaciji, sa ciljem da bude udarna pesnica nove "evropske vojske".

(RT Balkan)