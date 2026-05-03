Zamenik predsednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država, piše iraninternational.

On navodi da će izraelskim brodovima trajno biti zabranjen prolaz kroz Ormuski moreuz, dok bi brodovima iz Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika prolaz bio dozvoljen samo ako plate ratnu odštetu, prema predloženom planu da se ovaj plovni put stavi pod iransko „upravljanje“.

Ali Nikzad, prvi zamenik predsednika iranskog parlamenta, izjavio je tokom posete članova parlamentarne Komisije za izgradnju Bandar Abasu da bi plan od 12 tačaka uskratio prolaz izraelskim brodovima „u bilo kom trenutku“.

On je rekao da bi brodovima koji pripadaju „neprijateljskim državama“ takođe bio zabranjen prolaz kroz moreuz, osim ako prethodno ne plate odštetu za štetu nastalu tokom rata.

Nije naveo nijednu državu osim Izraela, ali su iranski zvaničnici u prošlosti koristili sličan rečnik da opišu Sjedinjene Američke Države i neke njihove arapske saveznike na Bliskom istoku kao neprijateljske države.

Dva meseca nakon početka rata koji predvode Sjedinjene Američke Države protiv Irana, ovaj ključni plovni put i dalje je zatvoren, čime je blokirano 20% svetskih isporuka nafte i gasa. Moreuz je faktički zatvoren nakon što je Iran počeo da izvodi odmazdne udare protiv svojih arapskih suseda u Persijskom zalivu.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države su takođe uvele pomorsku blokadu iranskih luka, dodatno ograničavajući saobraćaj kroz moreuz s ciljem da spreče Teheran da ovaj plovni put pretvori u izvor pritiska ili prihoda.

Uslovi za države koje nisu neprijateljske

Prema planu naplate koji razmatra parlament, ostali brodovi morali bi da dobiju dozvolu Irana pre prolaska kroz Ormuski moreuz, rekao je Nikzad.

Dodao je da bi mera bila usvojena u skladu sa međunarodnim pravom i pravima susednih država Irana, uz insistiranje da Teheran neće vratiti moreuz u stanje pre rata.

"Nećemo se odreći svojih prava u Ormuskom moreuzu, i kretanje brodova kroz Ormuski moreuz neće biti isto kao pre trećeg nametnutog rata", rekao je on.

On je opisao predloženu novu kontrolu Irana nad moreuzom kao uporedivu po značaju sa nacionalizacijom naftne industrije 1951. godine.

Mohamadreza Rezai, predsednik parlamentarne Komisije za izgradnju, rekao je da će svi brodovi koji traže dozvolu za prolaz kroz moreuz morati da koriste naziv „Persijski zaliv“.

On je naveo da bi 30% prihoda prikupljenog od brodova bilo usmereno na jačanje vojne infrastrukture, dok bi 70% išlo na ekonomski razvoj i javno blagostanje.

"Upravljanje Ormuskim moreuzom važnije je od posedovanja nuklearnog oružja", rekao je Rezai.

Dok se Teheran nada da će novi sistem naplate nadoknaditi deo velike štete izazvane ratom koji predvode Sjedinjene Američke Države, Vašington je upozorio da bi kompanije i vlade koje budu plaćale takse koje nameće Iran mogle da se suoče sa sankcijama.