- Kaže Dragan Đilas juče na N1: Vučić hoće da organizuje izbore u julu mesecu zato što tada više stotina hiljada građana Srbije ide na letovanje u inostranstvo - započinje analitičar Uroš Piper.

- E sada, da vidimo kako razmišlja mašinski mozak Dragan Đilas. Više stotina nije 100 ili 200.000 ljudi, to je 300 ili 400.000 ljudi. Evo, nek' se nađemo na 350.000 ljudi da je Dragan Đilas rekao da u ovom trenutku u julu mesecu će boraviti u inostranstvu na odmorima. Odem ja na internet, potražim podatke i nađem da je 2011. godine kada je Dragan Đilas, zajedno sa Borkom Stefanovićem i Borisom Tadićem, vodio državu Srbiju, 70.000 ljudi bilo na odmoru u drugoj nedelji jula. Znači danas pet puta više porodica u Srbiji može da organizuje letovanje i da plati sebi letovanje u inostranstvu u odnosu na vreme kada je "žuta ekipa" vodila Srbiju - ističe Piper.

- Moje pitanje za taj mašinski mozak, za Dragana Đilasa, je: Pa kako, Dragane, to? Kako je moguće da danas u Srbiji koja je, po tebi, bankrotirala, gde ništa ne funkcioniše, gde ništa ne valja, pet puta više porodica može sebi da obezbedi letovanje u inostranstvu u odnosu na tvoje vreme.

- Naravno, odgovor od politikanta ne očekujem, politikant se bavi politikanstvom, ne bavi se ni ekonomskom politikom, ni pravom politikom, ni geopolitikom. Ono o čemu Dragan Đilas treba danas da brine to što će ga Đokićevi blokaderi zameniti kao opozicija u skupštinskim klupama i što će ubuduće i on i Borko Stefanović i Marinika Tepić skupštinu moći da gledaju samo na televiziji tokom zasedanja i prenosa na drugom kanalu RTS - zaključuje on.