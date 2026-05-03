Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje odbacilo je danas optužbe Sjedinjenih Američkih Država da Pjongjang predstavlja sajber pretnju, nazivajući ih izmišljotinom usmerenom na opravdavanje dugogodišnje neprijateljske politike Vašingtona, prenela je državna agencija KCNA.

Portparol severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je da Sjedinjene Države iz političkih razloga šire lažne informacije o "nepostojećoj sajber pretnji iz Severne Koreje", opisujući te optužbe kao apsurdnu klevetu koja ima za cilj da okrnji imidž Severne Koreje.

Odgovor Pjongjanga: Aktivne mere za "odbranu državnih interesa"

Portparol je upozorio da će Pjongjang aktivno preduzeti sve neophodne mere za odbranu državnih interesa i zaštitu prava i interesa svojih građana u sajber prostoru.

Američki zvaničnici više puta su optuživali Severnu Koreju za državno sponzorisane sajber aktivnosti, uključujući hakovanje, krađu kriptovaluta i razvoj mreže prekomorskih IT radnika koji se koriste za generisanje prihoda za severnokorejske vojne programe.

Ministarstvo finansija SAD je u martu sankcionisalo šest pojedinaca i dva entiteta povezana sa navodnim operacijama severnokorejskih IT radnika, navodeći da su pomagali u kanalisanju nelegalne zarade kroz digitalnu imovinu.

Udar na infrastrukturu: Kontinuirana opasnost od severnokorejskih hakera

Ministarstvo pravde SAD i FBI takođe su upozorili da severnokorejske sajber grupe predstavljaju kontinuiranu pretnju vladama, preduzećima i kritičnoj infrastrukturi širom sveta.