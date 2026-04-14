Ministarstvo pravde SAD tvrdi da je maloletnik „seksualno napao i namerno ubio“ osamnaestogodišnju Anu Kepner dok se brod Karnival Horajzon nalazio u međunarodnim vodama.

Polubrat, čiji identitet vlasti nisu objavile, prvobitno je bio optužen kao maloletnik, ali je u međuvremenu optužen kao odrasla osoba za ubistvo prvog stepena i teški seksualni napad, naveli su tužioci.

Kepner je bila čirlidersica koja je trebalo da završi srednju školu na Floridi u maju i želela je da se pridruži vojsci, rekla je njena porodica.

Njeno telo pronađeno je ispod kreveta, umotano u ćebe i prekriveno prslucima za spasavanje, preneo je ABC News.

Kancelarija sudskog veštaka u okrugu Majami-Dejd utvrdila je da je umrla od „mehaničke asfiksije“ (gušenje nastalo fizičkom preprekom ili pritiskom).

Ona i njen polubrat putovali su sa više članova porodice, uključujući njenog oca i maćehu. Njeni baka i deka takođe su bili na brodu.

„Svi smo se odlično provodili“, rekla je njena baka Barbara Kepner za ABC News krajem prošle godine. „Nisam mogla da shvatim zašto bi iko želeo da povredi moju devojčicu.“

Baka i deka su rekli da je odnos između Ane Kepner i njene polubraće i polusestara bio dobar, dodajući da „nije postojalo nešto kao ‘polu’ odnos.

„Svi smo porodica. To jeste mešovita porodica, ali mi to tako ne doživljavamo“, rekao je deda Džefri Kepner. „Naša dinamika je takva da smo svi jednostavno porodica.“

Ako bude proglašen krivim, polubrat bi mogao da se suoči sa kaznom doživotnog zatvora, saopštilo je Ministarstvo pravde.

