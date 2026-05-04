Najmanje 12 ljudi ranjeno je u gradu Edmondu u američkoj državi Oklahomi kada se na zabavi pokraj jezera dogodila pucnjava, saopštili su lokalni zvaničnici.

Portparolka policije Edmonda, Emili Vord, rekla je da su vlasti primile prijave o pucnjavi oko 21 čas u nedelju na okupljanju mladih ljudi u blizini jezera Arkadija.

Ona je dodala da još uvek nije bilo hapšenja i da za sada nema osumnjičenih

"Ovo je očigledno veoma zastrašujuća situacija, razumemo zabrinutost javnosti i onih koji su umešani i izuzetno naporno radimo na pronalaženju osumnjičenih. Razgovaramo sa žrtvama i svedocima u celoj oblasti", rekla je Vord.

Kako kaže, 10 ljudi je odvedeno u bolnice, a drugi su se sami odvezli.

Prema njenoj oceni, povređeni su u "različitim stanjima" i za sada ne može da se da nikakva prognoza.

Emili Vord je takođe rekla da, bez obzir što nema uhapšenih osumnjičenih nema razloga da se veruje da postoji trajna pretnja po javnost.

Iz bolničkog sistema je saopšteno da je devet ljudi primljeno u bolnicu u Oklahoma Sitiju, a da su tri osobe primljene u bolnici u Edmondu.

Policija Edmonda se oglasila na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži "Iks".

"Policijska uprava Edmonda istražuje pucnjavu koja se dogodila nešto posle 21 čas na zabavi kod jezera Arkadija.

Policija Edmonda, zajedno sa policijom Oklahoma Sitija i patrolom autoputa države Oklahoma, izašla je na lice mesta i zatekla veći broj povređenih. Hitne službe prevezle su 10 žrtava u različite bolnice u širem gradskom području. Očekuje se da će ukupan broj žrtava biti promenjen, jer su se dodatne osobe samostalno javile u bolnice. Za sada nema novih informacija o stanju povređenih.

Nijedan osumnjičeni nije priveden.

Svi koji imaju informacije pozivaju se da kontaktiraju Policijsku upravu Edmonda na broj (405) 359-4338. Više informacija biće objavljeno kada budu dostupne", stoji u objavi.

Jezero Arkadija, koje se nalazi oko 21 kilometar severno od Oklahoma Sitija, veštački je rezervoar koji se koristi za kontrolu poplava, a takođe je popularno mesto za rekreaciju koje nudi ribolov, vožnju čamcem, piknik i kampovanje.

Nalazi se u Edmondu, pokraj Oklahoma Sitija, i ima oko 100.000 stanovnika.

Pre četrdeset godina, Edmond je bio mesto jedne od najsmrtonosnijih pucnjava na radnom mestu u istoriji SAD, podseća AP i dodaje da je 20. avgusta 1986. godine, poštanski radnik Patrik Šeril pucao na 20 kolega, ubivši 14 njih, a zatim je izvršio samoubistvo.