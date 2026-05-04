SZO je, piše "Gardijan", navela da je potvrđen jedan slučaj infekcije hantavirusom, dok se još pet slučajeva smatra sumnjivim, pri čemu su od ukupno šest obolelih tri osobe preminule, a jedna se nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi.

Među preminulima su supružnici holandske nacionalnosti starosti 70 i 69 godina, dok treća preminula osoba nije identifikovana, a pacijent na intenzivnoj nezi je 69-godišnji državljanin Velike Britanije.

Zaraza je prijavljena na brodu "MV Hondijus", koji je plovio na relaciji između Argentine i Zelenortskih Ostrva, a njime upravlja holandska turistička kompanija "Oceanwide Expeditions".

Prema nekoliko sajtova za praćenje brodova, brod je protekle noći bio usidren pored luke Praja, prestonice Zelenortskih Ostrva.

Sinoć su vođene konsultacije o eventualnoj izolaciji još dva obolela putnika u bolnici na Zelenortskim Ostrvima, nakon čega bi brod trebalo da nastavi put ka Kanarskim ostrvima u Španiji.

SZO je saopštila da koordinira aktivnosti nacionalnih vlasti i operatera broda radi organizacije medicinske evakuacije obolelih putnika.

Zdravstvene vlasti Južne Afrike ranije su saopštile da je reč o izbijanju "teške akutne respiratorne bolesti", koja je odnela najmanje dva života, dok je treći pacijent hospitalizovan u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Johanesburgu.

Prema podacima južnoafričkog ministarstva, Holanđanin se razboleo na brodu i preminuo na ostrvu Sveta Jelena, dok je njegova supruga umrla u bolnici u Kempton Parku, gradu u Južnoj Africi.

Portparol Ministarstva zdravlja Južne Afrike Foster Mohale rekao je da je kod pacijenta u Johanesburgu potvrđen hantavirus, grupa virusa koja može da izazove hemoragičnu groznicu i teška respiratorna oboljenja.

Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, ali u retkim slučajevima može da se prenese i među ljudima.