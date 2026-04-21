Putnica kruzera je tužila kompaniju Karnival Korporejšn zbog povreda koje je zadobila dok je bila pijana nakon što joj je konzumirano previše alkohola na jednom od krstarenja kompanije.

Dijana Sanders, 45-godišnja medicinska sestra iz Kalifornije je popila najmanje 14 čašica tekile u popodnevnim satima u januaru 2024. godine, na brodu Karnival Radijans.

Dok je bila pijana, Sanders je pretrpela „težak pad“ niz stepenice koji je rezultirao „teškim povredama, uključujući potres mozga, glavobolje, moguću traumatsku povredu mozga, povrede leđa, povrede repne kosti, modrice i druge povrede“.

Tužila je brodsku kompaniju, a savezna porota u Majamiju presudila je u korist putnice - dobila ke 300.000 dolara (250.000 evra) odštete.

Advokati putnice istakli su da su barmeni zaposleni na kruzeru trebalo da prestanu da služe ženu kada je postala vidljivo pijana.Takođe su tvrdili da je brodska kompanija više zabrinuta za prodaju alkohola nego za bezbednost putnika.

S druge strane, brodska kompanija je navela da nema dokaza da je putnica bila vidno pijana, prenosi Today.

„Korporacija Karnival se s poštovanjem ne slaže sa presudom i veruje da postoje razlozi za novo suđenje i žalbu, koju će sprovesti“, rekao je portparol brodske kompanije.