Ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore Fatmir Đeka razgovarao je sa bivšom generalnom direktorkom Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjanom Pajković, a iz odgovora dostavljenih „Vijestima“ proizlazi da bi ona i dalje mogla da ostane u tom vladinom resoru.

To je, navodno, dogovoreno na sastanku održanom 9. aprila u Đekinom kabinetu, koji je, prema informacijama iz tog ministarstva, inicirala Pajković.

Prema informacijama iz MLJMP, razrešena funkcionerka tog dana je sa ministrom za ljudska i manjinska prava razgovarala o rešavanju svog statusa nakon prestanka mandata.

Da je sastanak održan, listu je i zvanično potvrđeno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

"Nakon prestanka mandata bivšoj generalnoj direktorki Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Mirjani Pajković, dana 9. 4. 2026. godine s njom je obavljen razgovor u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u vezi sa rešavanjem njenog statusa nakon prestanka mandata, a u skladu sa članom 60 Zakona o državnim službenicima i nameštenicima", piše u odgovorima iz Đekinog kabineta, koje potpisuje samostalni savetnik Emin Ljuljanović.

Iako je iz Ministarstva nezvanično rečeno da razgovor između Pajković i ministra nije bio nimalo prijatan, iz resora kojim rukovodi Đeka tvrde da je sve proteklo kako treba:

"Nikakvih pritisaka niti ucena nije bilo od strane bivše generalne direktorke Pajković", navodi se u odgovorima.

Pozivanje Ministarstva na član 60 posebno je značajno jer ta odredba uređuje šta se dešava sa imenovanim ili postavljenim licem nakon prestanka mandata, odnosno da li se raspoređuje na drugo radno mesto, da li za to postoji slobodna pozicija i koliko dugo prima naknadu zarade ukoliko ne bude raspoređeno.

Prema tom članu, lice kojem je mandat prestao, između ostalog i na lični zahtev, može se, ako je saglasno, rasporediti u istom državnom organu na radno mesto iz kategorije ekspertsko-rukovodnog kadra koje odgovara njegovom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima. Ako takvog mesta nema, može se, takođe uz saglasnost, rasporediti i na drugo odgovarajuće radno mesto.

Za lica kojima je mandat prestao na lični zahtev, naknada zarade pripada do raspoređivanja, ali najduže dva meseca od prestanka mandata.

Đeka, niti bilo ko iz njegovog kabineta, nisu odgovorili na dodatna pitanja „Vijesti“, poslata 16. aprila, istog dana kada su dostavili odgovore na prvi set pitanja.

„Vijesti“ su, između ostalog, pitale da li će Pajković biti raspoređena u istom državnom organu na radno mesto iz kategorije ekspertsko-rukovodnog kadra koje odgovara njenom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima.

Iz Ministarstva nije odgovoreno da li u tom resoru postoji upražnjeno radno mesto iz te kategorije i, ukoliko postoji, o kom se mestu radi. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li će Pajković, ako takvog mesta nema, eventualno biti raspoređena na drugo radno mesto koje odgovara njenoj stručnoj spremi i sposobnostima.

Ministarstvo nije odgovorilo ni da li postoji mogućnost da Pajković, ukoliko je saglasna, bude raspoređena u drugi državni organ, na osnovu pisanog sporazuma starešina organa, kako to predviđa član 60 Zakona, i ako je to slučaj, koji je to državni organ i sa kojim starešinom tog organa je Đeka eventualno dogovorio sporazum o preuzimanju.

Bez odgovora je ostalo i pitanje da li je tačno da je Đeka na sastanku 9. aprila Pajković „obećao radno mesto pod uslovom da ne dolazi na posao“.

Izostanak odgovora Ministarstva ostavlja nejasnim da li je već pronađeno konkretno radno mesto za Pajković, da li ono postoji u važećem aktu o sistematizaciji i da li bi eventualni raspored bio redovna primena zakona ili dogovor nakon afere u čijem središtu je bivša funkcionerka.

Našli funkciju i za Ljumović

Ministarstvo kojim rukovodi Fatmir Đeka predložilo je Vladi da za državnu sekretarku u tom resoru imenuje Lidiju Ljumović, koja je krajem februara razrešena sa pozicije vršioca dužnosti generalne direktorke Direktorata za transparentnost, otvorenost i unapređenje javne uprave u Ministarstvu javne uprave.

"Lidija Ljumović predložena je Vladi Crne Gore za državnu sekretarku u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava", odgovorili su iz Đekinog kabineta.

Nisu odgovorili na dodatno pitanje po kom osnovu su predložili Vladi Ljumović za poziciju državne sekretarke, odnosno koje su je sposobnosti preporučile, s obzirom na to da je ministar javne uprave Maraš Dukaj predložio njeno razrešenje dva meseca nakon što je postavljena na tu funkciju.

Ljumović je, prema javno dostupnoj biografiji, diplomirala srpski jezik i južnoslovenske književnosti na Karlovom univerzitetu u Pragu, odsek slavistika.

Karijeru je započela kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi „Inž. Marko Radović“ u periodu od 2012. do 2013. godine, gde je odradila pripravnički staž.

Radila je u dve škole – u OŠ „Dr Dragiša Ivanović“ i JU Školi za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“.

U Ministarstvu javne uprave obavljala je poslove generalne direktorke Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO od jula 2022. godine, a poslednjih meseci bila je vršilac dužnosti generalne direktorke Direktorata za transparentnost, otvorenost i unapređenje javne uprave.