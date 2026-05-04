Advokatica palestinske organizacije za ljudska prava Adalah, Lubna Tuma, optužila je danas izraelske snage da su pretukle dvojicu aktivista otetih iz Globalne flotile Sumud, Tijaga Avilju i Seifa Abu Kešeka, zbog čega je jedan od njih dva puta gubio svest.

Tuma je navela da su Avilja i Kešek odvojeni od ostatka grupe sa flotile, nakon što ih je izraelska mornarica presrela u međunarodnim vodama i odvela u Izrael, dok su ostali aktivisti pušteni na grčkoj teritoriji, prenosi Al Džazira.

"Nakon što su izdvojeni i pritvoreni, bili su izloženi nizu nasilnih činova", rekla je Tuma.

Ona je istakla da su aktivisti bili primorani da leže na stomaku sa čelom na zemlji, da su im oči bile vezane sve vreme, i da su više puta bili pretučeni i verbalno zlostavljani.

Avilja se dva puta onestvestio od siline udaraca.

"Govorimo o nivou nasilja koji se, prema međunarodnom pravu, klasifikuje kao mučenje", navela je Tuma.

Avilja i Kešek izvedeni su juče pred sud, i tada im je produžen pritvor za još četiri dana.

Inicijativa, koja je bila usmerena ka Pojasu Gaze sa ciljem probijanja pomorske blokade i isporuke humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu, saopštila je da su 22 njena plovila, od 58 učesnika, prošle sedmice presrele izraelske snage u međunarodnim vodama blizu Grčke i oko 1.000 kilometara od izraelske obale.

Navode i da su pojedine letelice i brodovi ometali komunikaciju, kao i da su neki brodovi ostali bez pogona.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u akciji uhapšeno oko 175 aktivista različitih nacionalnosti, uključujući i građane Italije, Francuske i Španije.

Nakon toga, iz Ministarstva je saopšteno da je većina, oko 200 učesnika Globalne flotile Sumud puštena na slobodu nakon zadržavanja na Kritu, dok će dvojica aktivista biti sprovedena u Izrael radi ispitivanja.

Izraelsko ministarstvo je saopštilo da su svi ostali pritvoreni pušteni, dok je misiju opisalo kao "flotilu pod vođstvom Hamasa" i "provokaciju" usmerenu na skretanje pažnje sa, kako navodi, odbijanja palestinske militantne grupe da se razoruža.

Organizatori flotile pozvali su na međunarodni pritisak kako bi i preostala dvojica aktivista bila oslobođena.