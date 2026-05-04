Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je sinoć portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Bagei je za iranske medije naveo da je Teheran u fazi analize američkog odgovora, koji je dostavljen posredstvom Pakistana, navodi Al Džazira.

On je istakao da je iranski plan od 14 tačaka isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane.

Bageijev savetnik rekao je za Al Džaziru da odgovor Sjedinjenih Američkih Država na predlog Teherana sadrži određene izmene i dopune koje će biti vraćene preko Pakistana.

Kako je naveo, odgovor SAD je stigao pre nekoliko sati, a Teheran je više puta naglasio da je trenutno fokusiran na okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Dodao je da iranski predlog uključuje završetak rata na više frontova, uključujući Liban, kao i razmatranje situacije u Ormuskom moreuzu.

Poručio je da "niko ne može da ostvari ciljeve pritiskom na Iran", uz tvrdnju da su SAD koristile Ormuski moreuz za dopremanje podrške svojim snagama u regionu.

Takođe je najavio da će Iran sarađivati sa Omanom u sprovođenju određenih mera koje bi imale za cilj sprečavanje napada na iransku teritoriju.

U iranskom predlogu Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata zahteva se da se rat i "svi problemi" okončaju u roku od 30 dana, na način da se rat okonča, ali primirje ne produži.

U predlogu se poziva na okončanje američkih sankcija Iranu, okončanje pomorske blokade Irana, povlačenje američkih snaga iz regiona, kao i prestanak neprijateljstava uključujući rat Izraela protiv Libana.

Iranski plan ima tri glavne faze, pri čemu bi u prvoj bio postepeno otvoren Ormuski moreuz i prestala američka pomorska blokada Irana, a Teheran bi preuzeo odgovornost da ukloni morske mine iz tog područja.

U drugoj fazi predviđen je povratak Irana obogaćivanju uranijuma, prestanak napada na Iran i saveznike, ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava.

U trećoj fazi, Teheran je predložio stupanje u strateški dijalog sa arapskim susedima i izgradnju bezbednosnog sistema koji obuhvata čitav Bliski istok.

Plan predviđa prestanak agresije i od SAD i Izraela.