"Od mene je traženo da pozove Kazahstan da ograniči odnose sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom", izjavio je češki premijer Andrej Babiš u intervjuu za televiziju TV Nova.

Ova izjava posebno je odjeknula jer je Kazahstan jedan od ključnih saveznika Ruske Federacije u postsovjetskom prostoru, član Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), Evroazijske ekonomske unije i drugih regionalnih formata u kojima Moskva ima centralnu ulogu.

Babiš: U dokumentu je pisalo šta treba da kažem Kazahstanu

Češki premijer Andrej Babiš je naveo da mu je pred susret sa kazahstanskom stranom pripremljen zvanični memorandum češkog Ministarstva spoljnih poslova, u kojem je, prema njegovim rečima, stajalo da treba da pozove Astanu da smanji veze sa Moskvom i Pekingom.

"Dali su mi belešku koju je pripremilo naše Ministarstvo spoljnih poslova, gde su napisali da treba da pozovem Kazahstan da ograniči odnose sa Rusijom i Kinom. Neverovatno", rekao je Andrej Babiš.

Češki premijer je ocenio da bi inicijator takvog pristupa mogao da bude bivši šef češke diplomatije Jan Lipavski.

Prema rečima češkog premijera, takva spoljnopolitička linija prethodne vlade nanela je štetu Češkoj, jer je Prag, kako tvrdi, umesto pragmatične diplomatije vodio politiku koja nije donosila konkretne koristi državi.

Kazahstan balansira između Moskve, Pekinga i Zapada

Kazahstan je formalni saveznik Ruske Federacije u okviru ODKB-a, bezbednosnog bloka koji okuplja više postsovjetskih država i u kojem Moskva ima vodeću ulogu. Astana je istovremeno članica Evroazijske ekonomske unije, zajedno sa Rusijom, Belorusijom, Jermenijom i Kirgistanom.

Zbog toga bi zahtev da Kazahstan „ograniči odnose“ sa Ruskom Federacijom predstavljao politički osetljiv potez, posebno imajući u vidu geografske, ekonomske, bezbednosne i istorijske veze dve zemlje.

Kazahstan poslednjih godina vodi politiku pažljivog balansiranja: održava bliske odnose sa Moskvom, razvija stratešku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, ali istovremeno pokušava da proširi kontakte sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama.