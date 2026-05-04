Brnabić, koja se sastala sa Blondelom na marginama Konferencije predsednika parlamenata EU i zemalja kandidata u Kopenhagenu, navela je na Instagramu da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama.

"Razgovarali smo o napretku Srbije na evropskom putu i važnosti procesa zasnovanog na zaslugama i merljivim reformama, uz ravnopravan tretman svih kandidata", navela je Brnabićeva.

Naglašavajući da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama, Brnabić je istakla da je to u prvom redu zbog bolje budućnosti svih građana Srbije.